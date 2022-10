KNVB denkt mee met Ajax en verplaatst Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 14:35 • Jordi Tomasowa

De KNVB heeft de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en Vitesse verplaatst van zaterdag 29 oktober naar woensdag 10 november. De voetbalbond heeft hiermee een verzoek ingewilligd van Ajax, dat zich nu optimaal kan voorbereiden op het Champions League-duel met Rangers FC. De wedstrijd tegen Vitesse vangt nu om 20:00 uur aan in de Johan Cruijff Arena.

Ajax treedt op dinsdag 1 november aan tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. De kans is reëel dat er nog genoeg op het spel staat voor de Amsterdammers tijdens het laatste groepsduel in de Champions League. Napoli gaat momenteel aan kop in Groep A met negen punten uit drie duels, Liverpool volgt met zes punten, terwijl Ajax derde staat met drie punten. Rangers is momenteel nog puntloos.

Voor overwintering in de Champions League moet de ploeg van Alfred Schreuder bij de eerste twee ploegen eindigen. Door de pijnlijke 1-6 nederlaag in eigen huis tegen Napoli van afgelopen dinsdag lijkt dit een lastig verhaal te worden. Mocht Ajax derde eindigen, dan speelt het na de winter in de Europa League.

De verplaatsing van het competitieduel tussen Ajax en Vitesse heeft ook gevolgen voor Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard. Zij spelen nu op 29 oktober om 18.45 uur uur tegen elkaar in plaats van om 20.00 uur. De KNVB willigde eerder al een soortgelijk verzoek van Feyenoord in. De Rotterdammers zagen hun Eredivisie-duel met SC Cambuur verplaatst worden naar 10 november. Feyenoord krijgt hierdoor extra rust in aanloop naar de thuiswedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen Lazio. De wedstrijd tegen de Romeinen wordt gespeeld op donderdag 3 november.