Engelse media maken snelle optelsom na verrassend ontslag bij Leipzig

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 14:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:10

RB Leipzig heeft per direct afscheid genomen van sportief directeur Christopher Vivell, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. Volgens een verklaring op de clubsite is donderdag tot dat besluit gekomen vanwege 'een meningsverschil'. Niet geheel toevallig, stelt The Telegraph. Vivell is namelijk in beeld om bij Chelsea aan de slag te gaan als opvolger van Petr Cech. Er zou zelfs al een akkoord zijn.

Chelsea is al enige tijd op zoek naar een nieuwe sportief directeur. In juni besloot de club uit Noord-Londen afscheid te nemen van Cech. Todd Boehly besloot tijdens zijn eerste maanden als eigenaar de rol op interim-basis te vervullen, maar wil de taken nu overdragen aan Vivell. Het ontslag van Vivell komt volgens Engelse media dan ook niet uit de lucht vallen. De 35-jarige Duitser zou al verschillende keren hebben afgesproken met Chelsea en zelfs al tot een akkoord zijn gekomen.

Christopher Vivell will join Chelsea as technical director after he left RB Leipzig, where he was employed in the same role. Club met with him again this week. #cfc — Matt Law (@Matt_Law_DT) October 7, 2022

Vivell trad twee jaar geleden in dienst bij Leipzig, nadat hij bij Red Bull Salzburg een soortgelijke rol had bekleden. De directeur werkte in Oostenrijk onder meer samen met Christoph Freund en was een van de ontdekkers van Erling Braut Haaland. Ook Freund stond op het wensenlijstje van Chelsea om de vertrokken Cech op te volgen, maar hij zag af van een vertrek. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik op de beste plek ben in Salzburg. Een vertrek is uitgesloten voor mij."

Naast Vivell en Freund stonden ook Luis Campos (Paris Saint-Germain), Monchi (Sevilla) en Michael Edwards (voorheen Liverpool) op de nominatie om als opvolger te dienen van Cech, maar hun komst bleek niet haalbaar. Boehly wil alles in het werk stellen om de nieuwe eindverantwoordelijke nog voor het WK aan het werk te hebben. De taken van Vivell worden bij Leipzig overgenomen door Max Eberl. Laatstgenoemde treedt op 15 december in dienst bij die Roten Bullen. Tot die tijd ontfermt de rest van de directie zich over de werkzaamheden.