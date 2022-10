Rentree Depay in de Premier League lonkt nog steeds

Noah Okafor heeft de aandacht getrokken van veel clubs in Europa met zijn prestaties voor Red Bull Salzburg. De Zwitserse spits staat in de belangstelling van Leeds United, dat stevige concurrentie ondervindt van AC Milan (Calciomercato)

Chelsea is niet van plan het aflopende contract van N'Golo Kante te verlengen. De middenvelder kwam wegens blessureleed dit seizoen nog niet verder dan twee officiële duels en blijft het liefst in Londen actief, waardoor Tottenham Hotspur en Arsenal opties zijn. (Foot Mercato)