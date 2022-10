Afgang Ajax blijft zonder al te grote gevolgen voor Nederland

Vrijdag, 7 oktober 2022 • Mart Oude Nijeweeme

Nederland heeft een uitstekende week achter de rug wat betreft de coëfficiëntenstrijd. De week begon slecht met de ontluisterende nederlaag van Ajax tegen Napoli (1-6), maar werd donderdagavond afgesloten met twee overwinningen (AZ en PSV) en een gelijkspel (Feyenoord). De voorsprong op nummer zeven Portugal is daarmee uitgebreid met een half punt. Wel is de achterstand op nummer vijf Frankrijk iets opgelopen.

De strijd tussen nummer zes Nederland en nummer zeven Portugal draait met name om de toegangsbewijzen voor de Champions League: als de Eredivisie-clubs de Zuid-Europeanen dit seizoen onder zich houden, krijgt Nederland twee groepsfasetickets voor het miljardenbal in het seizoen 2024/25 (in plaats van één). Dat is inmiddels zeer reëel, maar Nederland kan niet op zijn lauweren rusten, want de Portugezen hebben de hoop allesbehalve opgegeven.

De coëfficiëntenranglijst per 06-10-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 6,857 (+1,857) 93,427 7/7 2. Spanje 6,714 (+1,143) 83,141 7/7 3. Duitsland 6,125 (+1,375) 71,481 8/8 4. Italië 5,785 (+1,285) 65,354 7/7 5. Frankrijk 5,250 (+1,500) 53,831 6/6 6. Nederland 5,500 (+1,000) 51,900 4/5 7. Portugal 5,833 (+0,500) 49,549 4/6

Nederland begon catastrofaal aan de Europese week, daar Ajax op eigen veld werd afgedroogd door Napoli. De twee wedstrijden in de Europa League van PSV (1-5 tegen FC Zürich) en Feyenoord (2-2 tegen FC Midtjylland) brachten echter de nodige punten in het laatje. Ook de late ontsnapping van AZ (3-2 tegen Apollon Limassol) was goed voor de coëfficiëntenstrijd van Nederland. In totaal hengelde Nederland vijf clubpunten binnen, die gedeeld worden door vijf oorspronkelijke Europese deelnemers: plus 1,0 landenpunt.

De zeven punten die de Nederlandse clubs bij elkaar hebben verzameld maken dat de voorsprong op Portugal is uitgebreid met een half punt. De Portugezen, nog met vier van de zes clubs actief in Europa, pakten een halve coëfficiëntenpunt. Sporting Portugal (4-1 verlies tegen Olympique Marseille), FC Porto (2-0 winst tegen Bayer Leverkusen) en Benfica (1-1 tegen Paris Saint-Germain) verzamelden samen vier punten in de Champions League. In de Europa League ging Sporting Braga op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Union St. Gillis.

De achterstand op Frankrijk is wel iets opgelopen. De Fransen kenden een uitstekende Europese week met vier punten in de Champions League (winst Olympique Marseille en gelijkspel PSG) en overwinningen in de Europa League van Stade Rennes en AS Monaco. FC Nantes verloor met 2-0 bij SC Freiburg. In de Conference League won OGC Nice op bezoek bij FC Slovácko (0-1). Nederland behoudt dus een voorsprong van ongeveer een half punt op Portugal, terwijl het gat naar Frankrijk bijna twee punten bedraagt.

