Kenneth Perez ziet interview van Kökçü: ‘Dat is een lief woord voor slecht’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Kenneth Perez is niet onder de indruk geraakt van Feyenoord. De Rotterdammers gaven donderdagavond op bezoek bij FC Midtjylland een 0-2 voorsprong uit handen en hielden een punt over aan het Europa League-duel (2-2). Volgens Orkun Kökçü had de puntendeling vooral te maken met het feit dat zijn ploeg 'slordig' was. Perez stelt dat Feyenoord de gehele tweede helft de mindere partij was en vond hij de aanvoerder van Feyenoord mild in zijn bewoordingen.

Volgens Marciano Vink lag het vooral aan Feyenoord zelf dat de ploeg in de tweede helft onder druk kwam te staan. "Ballen die er overheen hadden gekund en tussen de linies gespeeld hadden moeten worden, waren allemaal slordig. Dan leid je weer een aanval van Midtjylland in en kom je continu onder druk. Het is niet dat zij zoveel kansen gecreëerd hebben. Maar je zag in de slotfase dat het billenknijpen was met corners en aanvallen van Midtjylland. Ze werden steeds gevaarlijker. 2-2 is denk ik wel terecht, maar het is eeuwig zonde."

"Eigenlijk mag je een 0-2 voorsprong niet weggeven, maar we hebben eigenlijk geen moment in de wedstrijd gezeten", aldus Kökçü bij ESPN. "Veel balverlies over en weer. Het was vooral heel slordig. Met vechten probeer je de wedstrijd eruit te slepen, maar vooral de tweede helft stonden we met de rug in onze eigen zestien. Dan is het moeilijk." Verslaggever Pascal Kamperman vraagt vervolgens waarom Feyenoord er in de tweede helft niet doorheen kwam. "Dan kom ik weer uit bij slordig", aldus Kökçü. "De trainer gaf het ook aan in de rust. We waren slordig, waardoor we niet door konden voetballen."

"Slordig is echt een lief woord voor slecht", concludeert Perez als hij het interview van Kökçü ziet. Volgens Milan van Dongen is 'slordig' een modewoord. "Dit is toch gewoon een zeer terechte uitslag?", gaat Perez vervolgens verder. "Misschien was je over negentig minuten zelfs wel de mindere van de twee ploegen. Je hebt een paar keer geluk met net wel of net niet de VAR. Dan valt het goed voor Feyenoord. Maar ik vond Midtjylland in de tweede helft veel beter. Feyenoord heeft na rust nooit de rust gevonden."

Til

Pierre van Hooijdonk breekt een lans voor Guus Til. "Ik vind dat je echt goed ziet dat lopen zonder bal wordt ondergewaardeerd. We hebben het heel vaak over Guus Til en daar mankeert van alles aan, maar Til zorgt er met zijn diepgang en loopacties voor dat er op het middenveld makkelijker gespeeld kan worden en dat je iets meer tijd hebt. Szymanski is een prima voetballer, maar wel een voetballer die altijd de bal zoekt. Hij wil de bal hebben. Dan wordt het wat statisch omdat je met Timber en Kökçü al twee middenvelders hebt die er ook niet overheen knallen."