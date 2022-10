Slot heeft goed en slecht nieuws over geblesseerd uitgevallen spelers

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 08:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

Feyenoord is niet ongeschonden uit de strijd gekomen met FC Midtjylland. De Rotterdammers verloren naast een 0-2 voorsprong ook Oussama Idrissi en Orkun Kökçü. Van de captain wordt verwacht dat hij er aanstaand weekend tegen FC Twente wellicht weer bij is. De blessure van Idrissi is ernstiger. Trainer Arne Slot houdt er rekening mee dat de buitenspeler tot de winterstop niet inzetbaar is.

Idrissi greep na ruim een half uur spelen naar zijn hamstring toen hij wilde aanzetten voor een sprint. De aanvaller kon niet verder en moest zich laten vervangen door Alireza Jahanbakhsh. "Ja dat ziet er slecht uit", gaf Slot na afloop te kennen voor de camera bij ESPN. "Als een speler in een sprint naar zijn hamstring grijpt en nu mank loopt dan zou het mij verbazen als hij nog voor de winterstop in de competitie of Europees gaat spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Kökçü moest de strijd vroegtijdig staken. De middenvelder en aanvoerder kreeg na een uur spelen een trap tegen de schenen en liet zich niet veel later vervangen door Marcus Pedersen. Volgens Kökçü is het niets ernstigs. "Ik heb een moeilijke voorbereiding gedraaid met weinig trainingen en wedstrijden. Dat merk ik nu wel. Ik heb veel wedstrijden gespeeld. Dan merk ik dat ik lichte pijntjes krijg. Dat moet ik de komende tijd goed managen om fit te worden."

De komende dagen moet uitwijzen of Kökçü, die kampte met liesklachten, inzetbaar is voor de wedstrijd van zondag tegen FC Twente. Feyenoord kwam tegen Midtjylland op een comfortabele 0-2 voorsprong door twee VAR-beslissingen, maar gaf de zege in de tweede helft uit handen. Gustav Isaksen zorgde tien minuten na rust voor de aansluitingstreffer, waarna Juninho vijf minuten voor het einde voor het slotakkoord zorgde. Alle clubs uit de poule van Feyenoord hebben nu vier punten uit drie wedstrijden.