Ook dode bij ongeregeldheden in Argentinië na traangas politie

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:50

Bij ongeregeldheden rond het duel tussen Boca Juniors en Gimnasia La Plata is in de nacht van donderdag op vrijdag minstens één supporter overleden. Na negen minuten spelen zette de politie traangas en rubberen kogels in om te voorkomen dat nog meer supporters het stadion zouden betreden. De capaciteit was op dat moment overschreden, terwijl supporters met een geldig toegangsbewijs nog buiten de poorten stonden.

De ernstige gebeurtenissen vonden al vroeg in het duel plaats. De Argentijnse veiligheidstroepen besloten de toegangsdeuren tot de tribunes te sluiten, daar het aantal aanwezige supporters de capaciteit al ruim had overstegen. De politie besloot daarop ruim een half uur traangas en rubberen kogels in te zetten, waardoor de wedstrijd al in de eerste helft moest worden gestaakt. De overleden man stierf na verluidt aan een hartstilstand toen hij in een ambulance werd overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.

?????? Pertandingan antara Gimnasia dan Boca Juniors dihentikan karena terjadi konfrontasi antara fans dan polisi di luar lapangan. Asap gas air mata masuk ke dalam stadion ??#SisiLain pic.twitter.com/duQM355O2t — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) October 7, 2022

Argentijnse media melden dat het om een 57-jarige man gaat. Hij moest vanwege ernstige verwondingen worden overgebracht naar een ziekenhuis, maar overleed onderweg. Het traangas dat door de politie werd ingezet kwam tevens op het veld terecht. Op beelden is te zien hoe spelers en stafleden door hun gezicht wrijven en met geïrriteerde en rode ogen van het veld lopen. Terwijl de politie alles in het werk stelde om de toegangspoorten gesloten te houden, begaven fans zich noodgedwongen op het veld in een poging weg te komen.

De Argentijnse voetbalbond heeft in een statement gereageerd op de gebeurtenissen. "De AFA keurt de gebeurtenissen rondom het stadion van Gimnasia sterk af en is toegewijd aan het uitbannen van zulke incidenten, die ingaan tegen de geest van het voetbal." Afgelopen weekend ging het afschuwelijk mis toen in Indonesië de inzet van traangas tot een van de grootste stadionrampen uit de voetbalgeschiedenis leidde. Bij de derby tussen Arema FC en Persebaya kwamen zeker 174 mensen om het leven.