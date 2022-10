VZ 5: Feyenoord laat het afweten op succesvolle avond AZ en PSV

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 00:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:06

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Dagen beginnen te tellen voor Messi: ‘Dit wordt zeker weten mijn laatste’

Het WK in Qatar wordt de laatste voor Lionel Messi. Dat vertelt de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar in gesprek met journalist Sebastián Vignolo in diens show In First Person. Messi geeft te kennen 'zeker, zeer zeker' van zijn zaak te zijn, waarmee in november de laatste kans aanbreekt voor de Argentijn om nog eens de wereldtitel in de wacht te slepen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier over de situatie van Lionel Messi

Feyenoord verliest voorsprong, Idrissi en Kökçü op netelige avond

Feyenoord heeft donderdag ternauwernood een zege tegen FC Midtjylland uit handen gegeven. De ploeg van Arne Slot kende een uiterst lastige tegenstander in de Denen, maar leek desondanks lang een overwinning mee te nemen naar Nederland. Juninho bracht daar vijf minuten voor tijd verandering in. Extra smet op de avond was het geblesseerd uitvallen van zowel Oussama Idrissi als Orkun Kökçü. Met name de kwetsuur van eerstgenoemde oogde zorgwekkend.

Lees hier meer over het puntenverlies van Feyenoord in Europa

Wervelend PSV herstelt zich en scoort vijfmaal in de Europa League

PSV heeft een klinkende overwinning geboekt in de Europa League. Op bezoek bij FC Zürich was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij veel te sterk: 1-5. Yorbe Vertessen nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, terwijl ook Cody Gakpo tweemaal trefzeker was. Xavi Simons verzorgde de 0-4. Dankzij de driepunter staat PSV voorlopig tweede in Groep A, waarin FK Bodø/Glimt en Arsenal elkaar later op de avond nog treffen.

Lees hier het verslag van de wedstrijd van PSV

AZ nu al vrijwel zeker van Europese overwintering dankzij goal in minuut 85

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Conference League. In eigen huis was de ploeg van trainer Pascal Jansen een kleine maat te groot voor Apollon Limassol: 3-2. De Alkmaarse doelpuntenproductie werd verzorgd door Jens Odgaard, Dani de Wit en Jesper Karlsson. Namens de Cyprioten scoorde Patrick Joosten. Na drie speelronden in Groep E heeft AZ met negen punten een perfecte score, terwijl de nummer twee, Dnipro-1, pas vier punten verzamelde. Vaduz (twee punten) en Apollon (een punt) besluiten de poule.

Check hoe AZ in de slotfase nog de overwinning binnenhaalde

‘Gouden pik’ van Ten Hag maakt flater van Malacia uiteindelijk ongedaan

Manchester United heeft – weliswaar met moeite – de rug gerecht na afgelopen zondag. De ploeg van Erik ten Hag domineerde op Cyprus vrijwel de gehele wedstrijd tegen Omonia Nicosia, en vertrok uiteindelijk met een 2-3 overwinning van het eiland. Even leek Manchester United een nieuwe flater te gaan slaan, daar het bij rust nog met 1-0 achterstond. Tyrell Malacia mocht zich die treffer persoonlijk aanrekenen. Marcus Rashford (tweemaal) en Anthony Martial, beiden invallers, verzorgden de gehele Engelse doelpuntenproductie.

Bekijk hier de wijze waarop Erik ten Hag voor de ommekeer zorgde