Van Nistelrooij ziet ‘geweldige ontwikkeling’ bij pupil: ‘Dat is voor het eerst’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 23:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:06

Ruud van Nistelrooij is zeer te spreken over de ontwikkeling van Armando Obispo. De 23-jarige centrumverdediger van PSV werd donderdag tegen FC Zürich (1-5 winst) weliswaar na een helft gewisseld, maar maakte in de eerste 45 minuten grote indruk. Obispo stond met een fraaie crosspass onder meer aan de basis van de 0-1. Van Nistelrooij prijst onder meer de fysieke conditie waarin het jeugdproduct van de Eindhovenaren momenteel verkeert. "Dat hij dat kan, is voor het eerst."

Obispo lijkt dit seizoen zijn definitieve doorbraak te beleven bij PSV. Kwam de stopper vorige jaargang onder Roger Schmidt nog tot 28 wedstrijden over alle competities, staat de teller nu na nog geen kwart seizoen al op vijftien. 'Dat hij een zekerheidje geworden is' – zoals ESPN na afloop van Zürich - PSV toespeelt – beaamt ook Van Nistelrooij.

"Hij heeft zich geweldig ontwikkeld", vindt de oefenmeester van de Eindhovenaren. "Hij is een stabiele factor in de verdediging, met een groot fysiek en een goed linkerbeen. Dat is natuurlijk een profiel dat je graag in je selectie hebt. Dat hij nu een reeks wedstrijden om de drie dagen kan spelen is voor hem voor het eerst. En het niveau wat hij daarmee haalt is mooi om te zien van dichtbij." Bovendien is Van Nistelrooij zeer te spreken over de assist op de 0-1 van Yorbe Vertessen.

Dat de PSV-trainer Obispo in de rust wisselde voor Jordan Teze had dan ook niets te maken met zijn optreden. Sterker nog, Van Nistelrooij vond dat PSV 'geweldig begon'. In dat kader kreeg ook gelegenheidsspits Vertessen de complimenten. "Hij was los. Als je zijn snelheid ziet – en ik moet zeggen: die eerste goal, die pakt hij geweldig vanuit de loop." De Belg kende een ongelukkig begin van het seizoen vanwege een blindedarmontsteking. "Nu heeft hij zijn eerste doelpunten te pakken, dat is altijd lekker."