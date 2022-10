AZ nu al vrijwel zeker van Europese overwintering dankzij goal in minuut 85

Donderdag, 6 oktober 2022 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:26

AZ heeft donderdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Conference League. In eigen huis was de ploeg van trainer Pascal Jansen een kleine maat te groot voor Apollon Limassol: 3-2. De Alkmaarse doelpuntenproductie werd verzorgd door Jens Odgaard, Dani de Wit en Jesper Karlsson. Namens de Cyprioten scoorden Patrick Joosten en Euclides Cabral. Na drie speelronden in Groep E heeft AZ met negen punten een perfecte score, terwijl de nummer twee, Dnipro-1, pas vier punten verzamelde. Vaduz (twee punten) en Apollon (een punt) besluiten de poule.

Jansen kon donderdagavond net op tijd weer beschikken over de van ziekte herstelde Odgaard. De spits verving Karlsson, die genoegen moest nemen met een plek op de bank. De Wit stond eveneens aan de aftrap tegen de Cyprioten. De middenvelder viel tijdens de 4-1 zege bij FC Groningen uit met een lichte blessure, maar hij was tijdig hersteld van zijn hamstringblessure. Bij Apollon had trainer David Catalá een basisplek ingeruimd voor Joosten, die als rechtsbuiten stond opgesteld.

Na ruim tien minuten ontstond de eerste mogelijkheid voor AZ. Odgaard kwam in de gelegenheid om de 0-1 binnen te knikken, maar zijn kopbal belandde op het dak van het doel. Enkele minuten later was het wél raak voor de spits. Na fraai combinatievoetbal kwam Pantelis Hatzidiakos in de gelegenheid om de bal terug te leggen op Odgaard, die via het been van de inglijdende Vukasin Jovanovic de linkerbovenhoek vond: 0-1. Apollon maakte de tegentreffer binnen drie minuten al ongedaan.

Ioannis Pittas bediende Joosten in het zestienmetergebied, waarna laatstgenoemde van dichtbij de 1-1 binnentikte. Na een half uur spelen had de spits zijn ploeg zelfs op voorsprong kunnen zetten, maar Maxim Dekker voorkwam met een sliding dat de poging tussen de palen belandde. In de openingsfase van het tweede bedrijf voerde AZ de druk op het vijandige doel op en de aanvalslust resulteerde in de 2-1. Na een overtreding op De Wit in het zestienmetergebied kende arbiter Rohit Saggi een strafschop toe aan de Alkmaarders. De aanvallende middenvelder ging zelf achter de bal staan en maakte vanaf elf meter geen fout.

Wederom kon AZ niet lang genieten van de voorsprong, want Apollon kwam in de 71ste minuut op gelijke hoogte. Cabral kreeg na een pass van Vá alle ruimte om af te ronden en deed dat op koelbloedige wijze: 2-2. Uiteindelijk slaagde het team van Jansen er toch nog in de overwinning veilig te stellen. Invaller Karlsson werd op maat bediend door Milos Kerkez en zorgde vanaf circa tien meter met een ferme kopbal voor de 3-2.