Feyenoord verliest voorsprong, Idrissi en Kökçü op netelige avond in Herning

Donderdag, 6 oktober 2022 om 22:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:23

Feyenoord heeft donderdag ternauwernood een zege tegen FC Midtjylland uit handen gegeven. De ploeg van Arne Slot kende een uiterst lastige tegenstander in de Denen, maar leek desondanks lang een overwinning mee te nemen naar Nederland. Juninho bracht daar vijf minuten voor tijd verandering in. Extra smet op de avond was het geblesseerd uitvallen van zowel Oussama Idrissi als Orkun Kökçü. Met name de kwetsuur van eerstgenoemde oogde zorgwekkend.

Slot koos ervoor om ten opzichte van het duel met NEC afgelopen zondag (1-1) twee wijzigingen door te voeren. Marcus Pedersen maakte plaats voor de van Pfeiffer herstelde Lutsharel Geertruida, terwijl ook Sebastian Szymanski terugkeerde in de basiself. Alireza Jahanbakhsh moest daarom genoegen nemen met een plek op de bank.

Na acht minuten gaven de Denen direct een waarschuwing af. Gustav Isaksen – die ook al trefzeker was in de 5-1 zege van Midtjylland op Lazio – trof uit een vrije trap de lat en liet Justin Bijlow met een zucht en een puf achter. Daarna had Feyenoord maar moeite de controle te grijpen. De Rotterdamse defensie was vooral bezig elkaars foutjes te corrigeren, tot Feyenoord er halverwege het eerste bedrijf toch een keer uitkwam.

Een counter volgde, waarbij Szymanski het eindstation was. De Pool zag arbiter Mohammed Al-Hakim de treffer aanvankelijk nog afkeuren, maar een VAR-check bracht alsnog soelaas: het was 0-1 voor Feyenoord. Even daarop kregen de Rotterdammers alsnog een domper te verduren. Idrissi verstapte zich tijdens een sprint en moest zich laten vervangen door Jahanbakhsh. Met de Iraniër een paar minuten in het veld kregen Feyenoord een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied. Kökçü ging achter de bal staan en schoot deze tegen de hand van Evander.

Feyenoord schreeuwde luidkeels om een strafschop, waar Al-Hakim na een nieuwe VAR-check ook gehoor aan gaf. Wederom Kökçü ging achter de bal staan. Hoewel Midtjylland-goalie Jonas Lössl er nog een hand tegen kreeg, was de schuiver van de aanvoerder hem te machtig: 0-2. Feyenoord leek daarmee op rozen te zitten. Dat dat allesbehalve het geval was, bleek uit de tegentreffer van Isaksen vlak na rust. Pione Sisto – in het verleden nog doelwit van Ajax – had een uitstekende voorzet in huis op de vleugelspits, die met een stuit achter Bijlow volleerde.

Beide ploegen zochten naar de treffer. De uitblinkende Isaksen probeerde het namens de Denen, terwijl invaller Jahanbakhsh een poging op de vuisten van Lössl zag stranden. Niet veel later moest ook Kökçü de strijd staken, al leek zijn kwetsuur mee te vallen in vergelijking met die van Idrissi. Met Patrik Wålemark en Santiago Giménez voor Javairô Dilrosun en Szymanski zette Slot in op een offensief om de wedstrijd te beslissen. Die speelde zich echter nog vooral af voor het doel van de Rotterdammers. Eerst trof Sisto voor de tweede maal die dag de lat, voordat Juninho vlak voor tijd de 2-2 binnenschoot. Feyenoord komt zo net als al zijn groepsgenoten op 4 punten in Groep F. De Rotterdammers zijn koploper op doelsaldo.