Arnaut Danjuma luistert basisplaats op met treffer bij swingend Villarreal

Donderdag, 6 oktober 2022 om 22:58 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:15

In Groep C van de Conference League heeft Villarreal ook zijn derde wedstrijd winnend afgesloten. Thuis werd Austria Wien zoekgespeeld: 5-0. Arnaut Danjuma mocht na een lange blessure eindelijk weer eens in de basis starten en tekende direct voor zijn eerste seizoenstreffer. Door de winst staan de Spanjaarden vijf punten los van nummer twee Lech Poznan.

El Submarino Amarillo waren na twee eerdere winstpartijen koploper in hun groep en kwamen tegen de Oostenrijkers eigenlijk geen moment in grote problemen. Unai Emery had een basisplaats ingeruimd voor Danjuma. De voorbije weken moest de aanvaller, net teruggekeerd van een blessure, het vooral doen met invalbeurten. Na tien minuten spelen dachten de Spanjaarden een penalty te krijgen, toen Samuel Chukwueze neerging in het strafschopgebied. Scheidsrechter Jochem Kamphuis zag er echter geen overtreding in.

De Spaanse voorsprong kwam er tien minuten later alsnog, toen Alex Baena doel trof. De bedrijvige Chukwueze gaf voor en Baena kon ongehinderd aannemen en de 1-0 aantekenen. Austria Wien liet het er niet bij zetten en kwam zelfs langszij via Muharem Huskovic. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Dominik Fitz was nog het dichtst bij een gelijkmaker; helaas voor hem trof hij de lat. Twee minuten voor rust was het Danjuma die zijn eerste treffer van het seizoen liet aantekenen. Francis Coquelin veroverde de bal, gaf hem mee aan Baena en hij bediende Danjuma, die in de zestien raak punterde.

In de tweede helft wisselde Unai Emery meteen drie keer en liet Villarreal de touwtjes ietwat vieren. Huskovic en Fitz deelden namens Austria Wien wat plaagstootjes uit. Danjuma mocht zichzelf aanrekenen dat hij niet zijn tweede van de avond maakte: zijn slappe inzet werd door Christian Fruchtl makkelijk gered. Daarna werd hij gewisseld voor Yéremy Pino. Af en toe kwamen de Oostenrijkers er nog wel gevaarlijk uit, maar keeper Filip Jorgensen hield zijn doel schoon. Aan de andere kant was het absolute slotakkoord voor José Luis Morales. Hij bekroonde zijn invalbeurt met een onvervalste hattrick in het laatste kwartier.