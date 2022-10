AS Monaco boekt zege op Trabzonspor en vindt weg omhoog in Europa

Donderdag, 6 oktober 2022 om 20:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 21:01

AS Monaco heeft zich herpakt in Groep H van de Europa League. Na een ongelukkige thuisnederlaag tegen Ferencvaros in september werd Trabzonspor thuis in het Prinsdom met 3-1 verslagen. Wissam Ben Yedder en Axel Disasi zorgden voor de Franse doelpunten; Anastasios Bakasetas deed wat terug. Trabzonspor kon na tien minuten al met tien man verder en had niks in te brengen. Door de winst pakken de Monegasken, waar Myron Boadu in mocht vallen, de tweede plek weer over van de Turken.

Voordat de wedstrijd goed en wel losgebrand was, kwam Trabzonspor met tien man te staan. De Uruguayaanse spits Maximiliano Gómez werd na tien minuten ten val gebracht door Krépin Diatta, waarna de Senegalees de voet van Gómez in het gezicht kreeg. Na inmenging van de VAR kreeg Diatta de rode kaart. Drie minuten later had de thuisploeg de overtalsituatie al uitgebuit: aanvoerder Ben Yedder tikte binnen na goed voorbereidend werk van Breel Embolo. In de blessuretijd van de eerste helft werd Vanderson ten val gebracht in de zestien en kreeg Monaco een strafschop. Ben Yedder pakte dat cadeautje maar al te graag uit: 2-0.

De tweede helft leek een formaliteit. Zeker toen Axel Disasi tien minuten na de thee de 3-0 binnenkopte. Ben Yedder mocht daarna zijn rust pakken en Boadu viel voor hem in. De Nederlander had door een blessure dit seizoen pas tien minuten gespeeld voor Monaco. Toch kwam Trabzonspor enigszins terug in de wedstrijd. Bakasetas verschalkte Alexander Nübel met een schot van randje zestien, maar daar bleef het bij voor de Turken.

Sivasspor - FC Ballkani 3-4

In groep G van de Conference League kwam Sivasspor tegen FC Ballkani al na 32 seconden op voorsprong door een lage schuiver van Fredrik Ulvestad. De Kosovaren rechtten echter de rug en kwamen na twintig minuten langszij. Na geklungel in de defensie van Sivasspor was Armend Thaqi met een geplaatst schot van ruim twintig meter trefzeker. Tien minuten later kwamen de gasten op 1-2. Na een goede rush bracht Ermal Krasniqi de bal voor en de instormende Arber Potoku trof doel. Na rust verging het Sivasspor niet veel beter. Op jacht naar de gelijkmaker waren het de gasten die via Meriton Korenica op 1-3 kwamen. Dankzij twee goals van Erdogan Yesilyurt kwamen de Turken echter langszij. Maar ver in blessuretijd ging het alsnog mis voor Sivasspor. Krasniqi was wederom trefzeker en kroonde zich tot matchwinner.