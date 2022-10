‘Gouden pik’ van Ten Hag maakt flater van Malacia uiteindelijk ongedaan

Donderdag, 6 oktober 2022 om 20:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:38

Manchester United heeft – alhoewel met moeite – de rug gerecht na afgelopen zondag. De ploeg van Erik ten Hag domineerde op Cyprus vrijwel de gehele wedstrijd tegen Omonia Nicosia, en vertrok uiteindelijk met een 2-3 overwinning van het eiland. Even leek Manchester United een nieuwe flater te gaan slaan, daar het bij rust nog met 1-0 achterstond. Tyrell Malacia mocht zich die treffer persoonlijk aanrekenen. Marcus Rashford (tweemaal) en Anthony Martial, beiden invallers, verzorgden de gehele Engelse doelpuntenproductie.

Ten Hag besloot na de ontluisterende nederlaag tegen Manchester City afgelopen zondag (6-3) enkele wijzigingen door te voeren. Zo kreeg Cristiano Ronaldo zijn vierde basisplaats van dit seizoen en nam zomeraanwinst Casemiro de plek van Scott McTominay in. Hoewel geen Engels medium Malacia zondag een rapportcijfer hoger dan 3 toekende, behield de Nederlander zijn basisplek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegen de hekkensluiter van Groep D hoopte United zich te herstellen van de weekendse zeperd. De Cyprioten kregen daar in de beginfase ook de uitgelezen mogelijkheid voor, daar the Red Devils continu op vijandige helft waren. Omonia mocht doelman Fabiano danken dat het na een half uur spelen nog 0-0 stond. De Braziliaan redde op pogingen van Ronaldo en Antony, terwijl de lat de openingstreffer van Bruno Fernandes in de weg stond. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de elf van Ten Hag, tot aan de 34ste minuut.

?? Manchester United zit in de problemen. Malacia gaat in de fout en Omonia Nicosia straft het genadeloos af. ?? Omonia Nicosia - Manchester United ?? ESPN #?? #OMOMUN pic.twitter.com/uPP0j29weH — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2022

Bij de zoveelste belegering van het Cypriotische strafschopgebied speelde Jadon Sancho de bal terug op Malacia. De Nederlander verspeelde het leder echter, waardoor Omonia kon counteren. Hoewel Christian Eriksen nog een blok probeerde te vormen, wist Bruno Souza de bal bij Karim Ansarifard te krijgen. De Iraniër nam goed mee en verschalkte David de Gea met een punter in het dak van het doel. Ansarifard weigerde daarbij overigens te juichen, vanwege de politieke spanningen in zijn geboorteland.

De fout had verregaande gevolgen voor Malacia. Net als afgelopen zondag werd de Nederlander al in de rust geslachtofferd door Ten Hag. Luke Shaw was zijn vervanger. Met ook Marcus Rashford in het veld voor Sancho probeerde United orde op zaken te herstellen. Het inbrengen van Rashford bleek een gouden zet. Fernandes had een schitterende crosspass in huis op de vleugelspits, die de bal nog bijna leek te verliezen. Met geluk kreeg Rashford de bal echter voor de tweede keer voor zijn voeten, en krulde daarop fraai raak in de rechterkruising.

Het werd de avond van de wissels. Anthony Martial – zondag als invaller nog verantwoordelijk voor twee van de drie treffers – kwam na iets meer dan een uur binnen de lijnen voor Fernandes. Zijn kicksen hadden nog amper het gras geraakt of de Fransman verzorgde de voorsprong. Op een soortgelijke manier als Rashford even daarvoor dribbelde Martial richting de as van het veld, en verschalkte Fabiano met een lepe schuiver in de linkerhoek.

Het verzet van Omonia leek volledig gebroken en het was wachten op de derde Engelse treffer. Ronaldo had die tien minuten voor tijd op de schoen. Op luttele meters van het doel kon de Portugees eenvoudig binnenschieten, maar het zei alles over zijn vorm dat de bal op de paal belandde. Wel verzorgde Ronaldo enkele minuten later de assist op de 1-3. Met links gaf de routinier het leder op een presenteerblaadje aan Rashford, die voor zijn tweede van de avond tekende.

United maakte het zich nog onnodig lastig door de 2-3 van Nikolas Panagiotou toe te staan, maar trok uiteindelijk toch de overwinning over de streep. Daardoor blijven the Mancunians nog altijd in het spoor van groepshoofd Real Sociedad, dat eerder op de avond van hekkensluiter Sheriff Tiraspol wist te winnen. Volgende week staat de return tegen Omonia op Old Trafford op het programma.