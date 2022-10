Wervelend PSV herstelt zich en scoort vijfmaal in de Europa League

Donderdag, 6 oktober 2022 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:42

PSV heeft een klinkende overwinning geboekt in de Europa League. Op bezoek bij FC Zürich was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij veel te sterk: 1-5. Yorbe Vertessen nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, terwijl ook Cody Gakpo tweemaal trefzeker was. Xavi Simons verzorgde de 0-4. Dankzij de driepunter staat PSV voorlopig tweede in Groep A, waarin BFK Bodø/Glimt en Arsenal elkaar later op de avond nog treffen.

Aan Eindhovense zijde was Jarrad Branthwaite niet fit genoeg om te starten, waardoor er centraal achterin een plek vrijkwam voor André Ramalho. Daarnaast verving Phillipp Mwene, ten opzichte van het verloren Eredivisie-duel met SC Cambuur (3-0), Jordan Teze als rechtsback. Verder moest Guus Til plaatsmaken voor Vertessen. Xavi Simons, tegen Cambuur nog spits, speelde als aanvallende middenvelder.

PSV begon uitstekend aan het treffen in Zürich, waar gelegenheidsspits Vertessen de score al na tien minuten opende. De Belg anticipeerde uitstekend op een lange bal van Armando Obispo en rondde oog in oog met doelman Yanick Brecher op koelbloedige wijze af: 0-1. De voorsprong werd binnen zes minuten verdubbeld. Na een defensief slippertje van Mirlind Kryeziu kon Vertessen de bal veroveren. Laatstgenoemde legde een sprint van circa vijftig meter af en scoorde vervolgens met een diagonale schuiver: 0-2. Met zijn treffer werd Vertessen overigens de eerste PSV’er ooit die tweemaal scoorde binnen twintig minuten.

Het derde doelpunt kwam van de voet van Gakpo. De linkervleugelaanvaller snelde het zestienmetergebied binnen en vond met een geplaatst schot de hoek. Het was alweer de veertiende Europese goal voor Gakpo, die daarmee Eran Zahavi, Tim Matavz en Donyell Malen evenaarde. De ruststand werd in de 35ste minuut bepaald door Simons. Na een uitstekende combinatie met Gakpo kreeg de aanvallende middenvelder de bal op de rand van het vijfmetergebied terug en tikte hij eenvoudigerwijs binnen: 0-4.

In de openingsfase van het tweede bedrijf was PSV niet van plan de voet van het gaspedaal te halen en ging men direct op zoek naar de volgende treffer. De 0-5 werd gevonden in de 55ste speelminuut, toen Gakpo buiten de zestien ruimte kreeg om uit te halen en op voortreffelijke wijze raak schoot. Na de voltreffer besloot Van Nistelrooij om gas terug te nemen en zijn voorhoede rust te geven. Invaller Anwar El Ghazi dacht in de 66ste minuut met een vrijwel identiek schot aan dat van Gakpo de 0-6 te maken, de bal spatte uiteen op de lat. Vervolgens was de poging van Guus Til uit de rebound een prooi voor doelman Brecher.

De slotfase van het duel in Zwitserland was voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog. Enkele minuten voor het eindsignaal kon Zürich de eer nog wel redden. Na een voorzet vanaf de rechterkant knikte Jonathan Okita de 1-5 tegen de touwen.