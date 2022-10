Waarom de teloorgang van Catania tekenend is voor de problemen in Italië

Catania SSD, voor 2022 beter bekend als Calcio Catania, lijkt eindelijk de weg omhoog te hebben gevonden. De inwoners van de stad aan de voet van de Etna snakten naar financiële zekerheid voor hun club. In juni van dit jaar werd Catania overgenomen door de Australische zakenman Ross Pelligra. Dat de supporters vertrouwen hebben in het plan van Pelligra blijkt uit het feit dat er dit seizoen al meer dan tienduizend seizoenskaarten zijn verkocht: Een record voor een club uit de Serie D.

Calcio Catania werd na de Tweede Wereldoorlog in 1946 opgericht. Het voetbal kwam echter al eerder naar de kuststad van Sicilië. Het was de bemanning van Engelse vrachtschepen die in 1901 het eerste Catanese team vormde. In 1908 werd met US Catanese de eerste echte club opgericht, dat later met Virtus Catania fuseerde tot Calcio Catania. De club maakte met nieuwe eigenaar Pelligra afgelopen zomer een doorstart en ging verder als Catania SSD. Vanwege dit faillissement degradeerde de club naar het vierde niveau in Italië.

De supporters van Catania zijn degradatie echter wel gewend. Sinds de toetreding van Calcio Catania tot de Serie C in 1946, pendelt de club heen en weer tussen de drie niveaus van het Italiaanse betaald voetbal. Het hoogtepunt beleefde Catania tien jaar geleden, toen het maar liefst 56 punten behaalde in de Serie A en het knap op de achtste plaats eindigde. Catania, dat in seizoen 2012/13 over wereldster Alejandro ‘Papu’ Gómez beschikte, eindige boven Internazionale en had bijna Europees voetbal gespeeld. Vanaf hier ging het echter bergafwaarts met i Elefanti. Papu Gómez vertrok naar Oekraïne en ook sterkhouder Maxi López ging het hogerop zoeken bij AC Milan, waarna Catania twee seizoenen later weer in de Serie C speelde.

In 2007 leek Catania echter nog hoger te gaan eindigen dan de achtste plaats. Na 22 jaar in de Serie B wisten i Rossazzurri na twintig wedstrijden de vierde plek te bezetten in de Serie A. Het seizoen sloeg op 2 februari 2007 echter vreselijk om. Na de Siciliaanse derby tussen Palermo en Catania, die al was stilgelegd vanwege ongeregeldheden, braken er nabij het stadion overal rellen uit. Politieagent Filippo Raciti kwam hierbij om het leven. Al het Italiaanse voetbal werd die week erop stilgelegd. Het Italiaans kabinet rolde zelfs een anti-hooliganplan uit, dat hooligans voor altijd uit het voetbal moest verdrijven. Niet alle Italianen waren geschokt door het overlijden van Raciti. Door het hele land waren grafititeksten gespoten met de boodschap dat de dood van Raciti als wraak geldt voor de dood van de antiglobalistische relschopper Carlo Giuliani in 2001. Hij werd doodgeschoten door een politieman. Na de derby droop Catania af naar de dertiende plek.

Na de degradatie van Catania uit de Serie A in 2013/14 gaf toenmalig eigenaar Pulvirenti toe dat hij voor vijf wedstrijden van Catania honderdduizend euro aan steekpenningen had betaald. De eigenaar wees er echter op dat hij op geen van de uitkomsten had gewed en de betalingen deed om Catania te redden van degradatie, in plaats van voor persoonlijk gewin. Dit sorteerde echter niet het gewenste effect. Catania degradeerde wel voor de tweede keer op rij, mede dankzij negen punten aftrek voor het matchfixingschandaal. Ondanks wanhopige pogingen de club te redden, werd de club na een aantal jaar in de Serie C in 2022 failliet verklaard.

Catania is de 76e club die in het laatste decennium van de Serie C met ernstige financiële problemen te kampen heeft gehad. In de afgelopen tien jaar zijn in totaal 465 strafpunten toegekend aan 117 teams voor het niet naleven van de financiële voorschriften, een teken van het gebrek aan steun in de Serie C. Het behoudende karakter van het Italiaanse voetbal is een hot topic geworden na het mislukken van de kwalificatie voor het komende WK in Qatar. De ernstige problemen van de Serie C moeten worden aangepakt als de Italianen bij het WK van 2026 willen zijn in Noord-Amerika.

Niet alleen wat betreft seizoenkaartverkoop staat Catania bovenaan in de Serie D. I Elefanti wisten tot nu toe ook de meeste punten bij elkaar te rapen. Met negen punten uit drie wedstrijden bekleedt Catania de eerste plek, die aan het eind van de rit promotie naar de Serie C oplevert.