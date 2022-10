Malacia zorgt met knullige fout wéér voor problemen: Ten Hag achter op Cyprus

Donderdag, 6 oktober 2022

Manchester United heeft donderdagavond opnieuw een fikse domper te verduren gekregen. Hoewel de ploeg van Erik ten Hag vrijwel de gehele eerste helft van het Europa League-duel bij Omonia Nicosia domineerde, kwam die na een half uur spelen toch op achterstand. Tyrell Malacia, die zondag tegen Manchester City ook al stond te schutteren, leidde met knullig balverlies de tegentreffer in. 1-0 was ook de ruststand.

Ten Hag besloot na de ontluisterende nederlaag tegen Manchester City afgelopen zondag enkele wijzigingen door te voeren. Zo kreeg Cristiano Ronaldo zijn vierde basisplaats van dit seizoen en nam zomeraanwinst Casemiro de plek van Scott McTominay in. Hoewel geen Engels medium Malacia een rapportcijfer hoger dan 3 toebedeelde, behield de Nederlander zijn basisplek.

Tegen de hekkensluiter van Groep D hoopte United zich te herstellen van de weekendse zeperd. De Cyprioten leken daar in de beginfase ook de uitgelezen mogelijkheid voor, daar the Red Devils continu op vijandige helft waren. Omonia mocht doelman Fabiano danken dat het na een half uur spelen nog 0-0 stond. De Braziliaan redde op pogingen van Ronaldo en Antony, terwijl de lat de openingstreffer van Bruno Fernandes in de weg stond. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de elf van Ten Hag, tot aan de 34ste minuut.

Bij de zoveelste belegering van het Cypriotische strafschopgebied, speelde Jadon Sancho de bal terug op Malacia. De Nederlander verspeelde de bal echter, waardoor Omonia kon counteren. Hoewel Christian Eriksen nog een blok probeerde te vormen, wist Bruno Souza de bal bij Karim Ansarifard te krijgen. De Iraniër nam goed mee en verschalkte David de Gea met een punter in het dak van het doel. Ansarifard weigerde daarbij overigens te juichen, vanwege de politieke spanningen in zijn geboorteland. Met de huidige stand staat Manchester United virtueel laatste in Groep D.