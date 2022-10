Dagen beginnen te tellen voor Lionel Messi: ‘Dit wordt zeker weten mijn laatste’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 19:05 • Tom Rofekamp

Het WK in Qatar wordt de laatste voor Lionel Messi. Dat vertelt de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar in gesprek met journalist Sebastián Vignolo in diens show In First Person. Messi geeft te kennen 'zeker, zeer zeker' van zijn zaak te zijn, waarmee in november de laatste kans aanbreekt voor de Argentijn om nog eens de wereldtitel in de wacht te slepen.

"Ja, ik weet het zeker", antwoordt Messi op de vraag of dit zijn laatste WK gaat worden. Na de edities in 2006, 2010, 2014 en 2018 gaat komende editie het vijfde mondiale eindtoernooi voor de 35-jarige aanvaller worden. "Ik tel de dagen af", geeft hij toe. "Er is een beetje onrust en zenuwen tegelijk. De zenuwen van willen dat het nu is. Van wat er gaat gebeuren. Van dat het de laatste is. We hebben een hele sterke groep, maar we weten het gewoon niet."

Ondanks dat uit onderzoek van The Guardian bleek dat Argentinië tot de twee topfavorieten voor de eindzege behoort, houdt Messi de boot dan ook nog altijd af. Volgens de Engelse kwaliteitskrant maakt la Albiceleste net zo veel kans op de wereldtitel als buurland Brazilië. "Ik weet nog niet of we topkandiaat zijn", nuanceert Messi, "al is Argentinië altijd kandidaat vanwege zijn historie. Maar er zijn landen die boven ons staan. Al zijn we erg dichtbij."

De meest gedenkwaardige prestatie op een WK voor Messi is het behalen van de finaleplaats op de editie van 2014. Toen moest Argentinië de wereldtitel na verlenging aan Duitsland laten. Ex-PSV'er Mario Götze verzorgde in die wedstrijd de enige treffer. Momenteel staat de 'WK-teller' voor Messi op negentien wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde. In totaal staat de recordinternational op 164 interlands voor Argentinië, waarin hij negentig (!) keer het net van de tegenstander deed bollen.