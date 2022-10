Van Nistelrooij benoemt leiders PSV: ‘Die zijn 23, maar zij sturen het aan’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:55

Ruud van Nistelrooij vindt dat zijn ploeg genoeg leiders bezit, zo geeft de oefenmeester aan bij ESPN voor het Europa League-duel met FC Zürich. De Eindhovenaren kennen een moeizame periode met als dieptepunt de 3-0 nederlaag bij SC Cambuur, waardoor PSV aast op eerherstel. Wanneer verslaggever Cristian Willaert vraagt of er spelers zijn die het woord nemen, zegt Van Nistelrooij dat dat 'uiteraard' zo is.

Op de vraag of er genoeg leiders zijn in de selectie van de oud-spits, bevestigt Van Nistelrooij dat er daar meerdere van zijn. "Ja, absoluut. We hebben een jonge ploeg. Als je vandaag ook weer ziet... Saibari, Vertessen, Xavi (Simons, red.). Die zijn met zijn drieën gemiddeld twintig. Obispo en Gakpo zijn dan ervaren jongens. Die rol nemen zij ook in het team. Die zijn 23, maar dat zijn eigenlijk ervaren spelers die de boel aansturen. En dan heb je nog Ramalho in het centrum die écht ervaren is, dus dat is altijd handig."

Van Nistelrooij heeft gekeken hoe tegenstander Zürich de laatste wedstrijd heeft gespeeld onder de nieuwe trainer. "Dan zie je toch een verschil met voorgaande wedstrijden. Ook in energie, ook in het systeem dat ze spelen. 5-3-2 met hele snelle spitsen op de counter. Daar moeten we voor oppassen. Soms willen ze ook nog hoog drukzetten. Dan komen ze ook met z'n allen aangestormd."

Van Nistelrooij weet nog niet precies wat hij van de Zwitsers kan verwachten. "Het ligt eraan. Op het moment dat zij inzakken en wij veel de bal hebben, valt er weinig te pressen. Dan moet je heel goed aan de bal zijn, een goede veldbezetting hebben en opletten op de counters. Als zij op gaan bouwen, moeten we goed druk zetten om initiatief te krijgen. De afstemming is belangrijk. Dat is goed gegaan en minder gegaan, maar vandaag gaan we weer opnieuw."