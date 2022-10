Sevilla presenteert dag na pijnlijk bliksemontslag opvolger Lopetegui

Donderdag, 6 oktober 2022 om 16:22 • Wessel Antes • Laatste update: 16:25

Jorge Sampaoli is de nieuwe trainer van Sevilla, zo meldt de Spaanse club via de officiële kanalen. De 62-jarige oefenmeester uit Argentinië heeft een contract getekend dat hem tot medio 2024 aan de club verbonden houdt. Sampaoli was tussen juni 2016 en mei 2017 al eerder een termijn hoofdtrainer bij Sevilla. Woensdagavond werd bekend dat de club de samenwerking met Julen Lopetegui had stopgezet.

Lopetegui en Sevilla gingen woensdag een half uur na de verloren wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League (1-4) uit elkaar. De Spaanse trainer stond vanwege tegenvallende resultaten al langer onder druk en de kansloze nederlaag tegen de Duitsers was de druppel voor de clubleiding. Sampaoli stond gelijk in de startblokken om het stokje over te nemen van Lopetegui en zal per direct zijn plaats innemen.

Lopetegui zal waarschijnlijk niet lang zonder club zitten. Volgens Sky Sports staat de 56-jarige trainer namelijk in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers. Sampaoli en zijn aanvallende speelstijl zijn in ieder geval geliefd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. In 2017 werd Sampaoli vierde in LaLiga met geweldig voetbal. Daarna was de Argentijn leidsman bij het nationale elftal van zijn thuisland, Santos, Atlético Mineiro en Marseille. Bij laatstgenoemde club moest hij het in de halve finale van de Conference League afleggen tegen het Feyenoord van Arne Slot.

Momenteel staat Sevilla op de zeventiende plaats in LaLiga, met slechts vijf punten uit zeven wedstrijden. In de Champions League lijkt de derde plaats, en daarmee een plek in de Europa League, momenteel het hoogst haalbare. Dortmund en Manchester City hebben inmiddels een groot gat geslagen. Aanstaande zaterdag neemt Sevilla het in eigen huis op tegen Athletic Club.