Iraans regime censureert Champions League-wedstrijd van dappere volksheld

Donderdag, 6 oktober 2022 om 15:15 • Wessel Antes

De Champions League-wedstrijd tussen FC Porto en Bayer Leverkusen (2-0) was dinsdagavond niet te zien op de Iraanse televisie, zo meldt het Portugese A Bola. Normaliter worden de wedstrijden van Porto-spits en volksheld Mehdi Taremi volop uitgezonden op de Iraanse staatszenders, maar ditmaal was er sprake van censuur. Taremi nam het een week geleden via social media openlijk op voor het volk in Iran.

In het thuisland van de dertigjarige Porto-spits is het al maanden onrustig vanwege de vervolging van vrouwen die hun hoofd niet op de juiste wijze bedekken. Pas geleden moest een jonge vrouw dat bekopen met de dood, als gevolg van het conservatieve en religieuze beleid in het streng islamitische land. Taremi zette zijn Instagrampagina op zwart als symbool tegen het geweld en de censuur in Iran. Ook Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh deed mee aan deze actie tegen het Iraanse regime.

De steunbetuigingen voor het Iraanse volk worden niet door iedereen gewaardeerd. Als reactie op Taremi’s berichten heeft het regime nu besloten geen wedstrijden van de spits meer uit te zenden in Iran. Of het regime ook het gehele WK gaat boycotten op televisie is nu de vraag. De Iraanse selectie staat namelijk achter het volk en heeft zich openlijk uitgesproken tegen de autoritaire regering. Iran is er deze winter voor de derde keer op rij bij tijdens het WK.

Ook in het stadion van Porto waren er dinsdag steunbetuigingen voor het Iraanse volk. Een cheerleader van de Portugese topclub hield in de negende minuut (het rugnummer van Taremi) de Iraanse vlag in de lucht. Taremi’s fans in Iran hebben overigens een goede wedstrijd van hun held moeten missen: de rechtspoot was bij beide doelpunten betrokken met een assist. Taremi is momenteel de populairste voetballer van Iran en heeft op Instagram maar liefst 4,6 miljoen volgers.