Unibet: Messi, Ronaldo of Mbappé: wie wordt topscorer van het WK?

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Nog een kleine zeven weken, dan vangt het veelbesproken WK in Qatar aan. Nu de laatste tests voor het eindtoernooi zijn afgewerkt, kan de balans worden opgemaakt. Wie zijn de favorieten voor de topscorerstitel van het WK 2022? Zorgen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor een laatste kunstje, of gaat Kylian Mbappé er met de felbegeerde prijs vandoor? In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de kanshebbers voor de Gouden Schoen op het WK.

Lionel Messi lijkt op tijd in vorm te zijn. De inmiddels 35-jarige spelmaker krijgt in Qatar waarschijnlijk een laatste kans op de wereldtitel en de Gouden Schoen. Messi was in 2014 heel dichtbij bij eeuwige roem met de Argentijnse nationale ploeg. In de finale op Braziliaanse bodem werd echter na verlenging met 1-0 verloren van Duitsland. De sterspeler van Paris Saint-Germain staat op het fraaie aantal van 90 doelpunten in 164 interlands namens Argentinië.

Voor Cristiano Ronaldo geldt waarschijnlijk hetzelfde als Messi. De aanvalsleider van Portugal (37) staat zo goed als zeker voor zijn laatste optreden op een WK. De routinier van Manchester United veroverde al eens de Europese titel, maar wereldkampioen worden is hem tot op heden niet geluk.t Ronaldo, met 117 treffers in 191 interlands voor Portugal em topscorer van EURO 2020, hoopt in de komende weken geregeld tot spelen te komen voor the Red Devils, zodat hij met een goede vorm aan het WK kan beginnen.

Kylian Mbappé veroverde met Frankrijk de wereldtitel in 2018. De pas 23-jarige superster van PSG wist toen echter niet het topscorersklassement op zijn naam te schrijven. Hij zal het dan ook als een uitdaging zien om in Qatar de meest scorende speler te worden. Er zullen waarschijnlijk revanchegevoelens zijn bij de aanvaller en zijn ploeggenoten van Frankrijk, want op het EK in de zomer van 2021 werd in de achtste finales na strafschoppen verloren van Zwitserland. Uitgerekend Mbappé miste de beslissende penalty.

Neymar lijkt net als Messi op tijd in vorm voor het naderende WK. De in februari dertig jaar geworden sterspeler van Brazilië en PSG kwam dit seizoen al tot acht doelpunten in Ligue 1, hetzelfde aantal als ploeggenoot Mbappé. Neymar wist met de Goddelijke Kanaries nooit de wereldtitel te veroveren. In 2014 in eigen land ging het in de halve finale pijnlijk mis tegen Duitsland (1-7 nederlaag). Vier jaar later was de kwartfinale het eindstation vanwege een 1-2 verliesbeurt tegen België.

Uiteraard hoort ook Harry Kane in dit illustere rijtje. De aanvalsleider van Engeland en Tottenham Hotspur sloot het vorige WK in Rusland af als topscorer (zes doelpunten). De treffers van de 29-jarige spits leverden de the Three Lions destijds geen finaleplek op in Moskou. Kane, die met Engeland een nogal tegenvallende Nations League-campagne kende, vond tot dusver 51 keer het net in 75 interlands.

