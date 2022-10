‘De uithaal van V/d Vaart richting Cillessen was een persoonlijke afrekening’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 12:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Sjoerd Mossou heeft zich in zijn column in het Algemeen Dagblad gericht tot Jasper Cillessen. De doelman van NEC is deze week het onderwerp van gesprek nadat hij afgelopen weekend in de slotfase van het duel tussen NEC en Feyenoord (1-1) prompt een bal tegen Santiago Giménez aan schoot. Rafael van der Vaart reageerde op de actie door zijn voormalig collega 'een naar mannetje' te noemen. Ook Mossou is van mening dat de goalie moet stoppen met zijn act. "Op één gebied is Cillessen nooit helemaal onomstreden geweest: persoonlijkheid."

Cillessen stelde na het duel met Feyenoord 'de enige doelman met toernooi-ervaring' te zijn. Een uitspraak die hem op flink wat kritiek kwam te staan, onder meer van Van der Vaart. "De uithaal van Van der Vaart was atypisch in zijn verschijningsvorm. Dit was geen kritiek op Cillessen, de keeper. Het was bovenal een persoonlijke afrekening, een gevoelskwestie ook, een vernietigend soort kroegpraat die doorgaans achter de coulissen blijft", aldus Mossou in zijn column. "Wat het extra pijnlijk maakte, voor Cillessen dan vooral: vrijwel iedereen snapte meteen wat Van der Vaart bedoelde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de columnist werden er tijdens het WK in Brazilië acht jaar geleden binnen de spelersgroep veelvuldig grapjes gemaakt over Cillessen. "In de meeste gevallen gingen die geintjes over zijn hondstrouwe ouders: Ton en Nellie Cillessen uit Groesbeek zijn zulke loyale fans van hun eigen zoon, dat ze bij voorkeur geen training of oefenpotje missen, immer in het spoor van hun Jasper", weet Mossou. "Daar is niks mis mee natuurlijk, lang leve de liefde, maar in voetbalkleedkamers is dat gevoelige materie. Bij Oranje werd het al snel een running gag. 'Heb jij Jasper gezien? Nee? Oké. Misschien is hij dan met zijn moeder even nieuwe kleertjes kopen.'"

Van der Vaart: ‘Ik ken Cillessen nog van Oranje: het is een naar mannetje’

Rafael van der Vaart noemde Jasper Cillessen bij Studio Voetbal 'een naar mannetje' Lees artikel

Volgens Mossou, die stelt dat Cillessen 'acteert', hoeft de doelman zich niet anders voor te doen dan hij is. "Charisma, leiderschap en karakter vallen nu eenmaal lastig aan te leren, maar het probleem is hier: Cillessen blijft het toch wanhopig proberen. Zo verbeten vecht hij voor erkenning en status, dat het inmiddels een averechts effect heeft. Iedere toeschouwer, teamgenoot of tegenstander doorziet de pose inmiddels. Je ruikt en voelt het meteen: hier loopt iemand heel geforceerd een gearriveerde topkeeper te acteren. Wees jezelf: gewoon een jongen uit Groesbeek die heel goed kan keepen. Het zou meer dan genoeg moeten zijn."