FIFA maakt ranking bekend: Oranje als nummer acht naar het WK

Donderdag, 6 oktober 2022 om 11:25 • Mart Oude Nijeweeme

Het Nederlands elftal reist als nummer acht af naar het WK in Qatar, zo blijkt uit de door de FIFA bekendgemaakte nieuwe ranking. Brazilië gaat nog altijd aan kop van de ranglijst, gevolgd door België, Argentinië, Frankrijk en Engeland. Italië en Spanje hebben als nummer zes en zeven van stuivertje gewisseld. De top tien wordt gecompleteerd door Portugal en Denemarken.

Ten opzichte van de laatste FIFA-ranking zijn er amper wijzigingen te ontdekken. In de top tien valt op dat Spanje de zevende plek heeft moeten afstaan aan Italië. Door de overwinning van Oranje op België in de Nations League is de voorsprong van Brazilië licht uitgebreid. Zelf wist Brazilië in vriendschappelijke wedstrijden af te rekenen met Ghana (3-0) en Tunesië (5-1). De ploeg van bondscoach Tite gaat in Qatar op voor de zesde wereldtitel.

?? FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

???? Brazil increase their lead at the top ??

?? Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname ??

???? Only change in top ??is Italy leapfrogging Spain ????

?? https://t.co/l8xCZVumLX pic.twitter.com/yZpd94P41R — FIFA.com (@FIFAcom) October 6, 2022

Azerbeidzjan is het land dat qua punten de grootste sprong heeft gemaakt (plus 19,55), terwijl ook Schotland met een stijging van vijf plaatsen omhoog is geklommen. Noord-Macedonië moest 16,69 punten inleveren en is de grootste verliezer. Het Noorwegen van Erling Braut Haaland zakte zes plaatsen op de FIFA-ranking en behoort eveneens tot de grootste zakkers. Suriname boekte winst en steeg vier plekken. Het land bezet nu de 139e plek.

Het Nederlands elftal start het WK met een wedstrijd tegen Senegal op 21 november. De tweede groepswedstrijd is vier dagen later tegen Ecuador, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen gastland Qatar (29 november). Het mondiale eindtoernooi wordt op zondag 20 november geopend door Qatar en Ecuador. Nederland speelt zijn groepswedstrijden om 16.00 uur en 17.00 uur. Het tijdsverschil met Qatar bedraagt twee uur.