Ten Hag start met Ronaldo en Casemiro op Cyprus; Malacia behoudt basisplek

Donderdag, 6 oktober 2022 om 17:36 • Wessel Antes • Laatste update: 17:38

Erik ten Hag begint met Cristiano Ronaldo aan het uitduel van Manchester United met Omonia Nicosia. De Portugese superster mag het in de Europa League weer vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Ook Casemiro krijgt een basisplek, terwijl Tyrell Malacia niet geslachtofferd wordt na de ontluisterende 6-3 nederlaag tegen Manchester City in het Etihad Stadium.

Onder de lat kiest Ten Hag 'gewoon' weer voor David de Gea. Tweede keeper Martin Dubravka was er tijdens de stadsderby tegen Manchester City niet bij vanwege een blessure, maar zit nu wel weer bij de selectie. Achterin moeten Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez en Malacia het doel nu wél zien schoon te houden.

Op het middenveld krijgt Casemiro de kans om zich te bewijzen, wat ten koste gaat van Scott McTominay. De Braziliaan werd deze zomer voor maar liefst zeventig miljoen euro overgenomen van Real Madrid, maar heeft nog geen basisplaats kunnen veroveren in de Premier League. Christian Eriksen moet naast Casemiro het spel gaan maken voor United. Tijdens de 2-0 uitzege op Sheriff Tiraspol was de Deen belangrijk met een assist op Jadon Sancho.

Voorin is Antony de rechtsbuiten van dienst, staat Bruno Fernandes op 10 en mag Sancho het laten zien vanaf de linkerflank. Anthony Martial viel tegen City uitstekend in en wist in de slotfase nog twee treffers te maken, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank. Ronaldo krijgt van Ten Hag eindelijk weer de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De wedstrijd in het Tsirio Stadium begint om 18.45 uur. In Nederland is de wedstrijd te volgen op ESPN 3.

Opstelling Omonia Nicosia: Fabiano; Matthews, Miletic, Yuste, Lang, Lecjaks; Diskerud, Charalampous, Barker; Bruno, Ansarifard

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Ronaldo