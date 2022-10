Ruud van Nistelrooij grijpt hard in en wijzigt elftal op drie posities

Donderdag, 6 oktober 2022 om 17:19 • Wessel Antes • Laatste update: 18:01

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn basiself donderdagavond tegen FC Zürich op drie posities gewijzigd, zo blijkt uit zijn basisopstelling. Jarrad Branthwaite, Jordan Teze en Guus Til staan allen niet aan de aftrap in Zwitserland. De Eindhovenaren beginnen tegen de Zwitserse hekkensluiter van Groep A met André Ramalho, Phillipp Mwene en Yorbe Vertessen.

Onder de lat staat Walter Benítez in het Stadion Letzigrund. De Argentijnse doelman krijgt sinds zijn komst naar Eindhoven in iedere wedstrijd het vertrouwen van Van Nistelrooij. Mwene start op de rechterflank, terwijl Philipp Max de linksback van dienst is. Centraal achterin neemt Ramalho de plek van Branthwaite over. De Braziliaan vormt een duo met Armando Obispo.

Xavi Simons staat in Zwitserland op tien. Tijdens de ontluisterende 3-0 nederlaag tegen SC Cambuur was het negentienjarige toptalent nog de spits van dienst. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman worden niet gepasseerd door Van Nistelrooij, terwijl Til wel naar de bank verwezen is in Zürich. Vertessen krijgt daardoor weer de kans om zich te bewijzen in de spits.

Voorin kiest Van Nistelrooij op de flanken voor Saibari en zijn aanvoerder Cody Gakpo. Hoewel Saibari tegen Cambuur een matige wedstrijd speelde, houdt hij Anwar El Ghazi op de bank. De aftrap in Zürich wordt om 18.45 uur genomen. De wedstrijd is te zien op ESPN 2 en Veronica.

Opstelling FC Zürich: Brecher; Kamberi, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic, Marchesano, Selnaes, Dzemaili, Guerrero; Rohner, Tosin

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, Vertessen, Gakpo.