Yilmaz verwondert zich: ‘Voetballen lijkt voor jullie meer hobby dan werk’

Donderdag, 6 oktober 2022 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

Burak Yilmaz heeft zich in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad uitgesproken over zijn eerste maanden op de Nederlandse velden. De Turkse sterspeler werd deze zomer met veel bombarie gepresenteerd bij Fortuna Sittard en krijgt wekelijks alle schijnwerpers op zich gericht. Yilmaz zegt zich vooral te verbazen over de manier waarop in Nederland het voetbal wordt beleefd. "Ik weet niet beter dan dat een nederlaag het einde van de wereld betekent", aldus de Turkse spits.

De klasse druipt er bij Yilmaz nog altijd vanaf. Ook het fanatisme kan hem niet worden ontzegd. In de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen griste hij een bal uit de handen van een ballenjongen, een actie waar hij achteraf een klein beetje spijt van heeft. "Ik besef dat ik een voorbeeldfunctie heb en als ik terugkijk op die actie ben ik er niet trots op", vertelt de 77-voudig Turks international aan het Algemeen Dagblad. "Maar ook dat komt weer voort uit die drang om per se te willen winnen. Als je nog maar kort de tijd hebt een 2-1 achterstand om te buigen, dan ga je toch tot over dat randje?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het gif dat hij zelf in zijn spel en in zijn karakter heeft, mist hij soms bij enkele van zijn collega's. "Ik vind de Eredivisie geweldig, meen ik echt. Ik hou van de branie, van het verzorgde spel", aldus de aanvaller. "Maar soms heb ik het idee dat voetballen voor jullie meer hobby is dan werk. Na een nederlaag zie je spelers, ook die van Fortuna Sittard, soms snel alweer lachen. Dat begrijp ik niet. Ik weet niet beter dan dat een nederlaag het einde van de wereld betekent. Ik moet heel erg wennen aan die relaxte benadering."

Pierre van Hooijdonk

Yilmaz staat erom bekend om na iedere trainingssessie een aantal ballen af te werken op doel. "Ik snap de voetballers niet die dit níét doen. En dat zeg ik ook geregeld tegen de jongens van Fortuna. De vrije trap is zo’n belangrijk wapen. Je kunt er wedstrijden mee beslissen. Train erop, zorg dat je tweebenig bent! Ik heb het daar met Pierre (Van Hooijdonk was een tijdje assistent-trainer van het Turkse elftal, red.) ook geregeld over gehad. Het is zo’n kleine moeite, na de training tien vrije trappen nemen. Nederlanders kunnen geweldig voetballen. Als ze nou ook nog eens echt investeren in bijvoorbeeld de vrije trap, worden ze nóg completer. Gewoon doen. Je krijgt er zo veel voor terug."

Iets waar Yilmaz het niet meer over wil hebben zijn de geruchten over een trainerschap. Na het ontslag van Sjors Ultee werd gezegd dat de aanvaller de touwtjes in handen nam en alle lijnen uitzette. Onzin, aldus Yilmaz. "Ik ben speler. Punt. Ik wil trainer worden, dat klopt. Maar dit en komend seizoen richt ik me puur op zelf voetballen. Daarna stop ik en wil ik me als trainer ontwikkelen. Laat ik eerst maar eens zien dat ik het vak versta. Een goede speler is niet per definitie een goede trainer."