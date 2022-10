'Zeker hoop ik ooit op een oproep, Jong Oranje of Jong Spanje moet dan blijken’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Sem Westerveld, de sterkhouder van Jong AZ die ook al vast onderdeel is bij het eerste elftal van trainer Pascal Jansen.

Door Jordi Tomasowa

“Ik denk dat voetballen in Zuid-Afrika bij Ajax Cape Town voor heel veel mensen gek klinkt", zegt Westerveld, wanneer hij wordt gevraagd naar zijn jeugd. De inmiddels twintigjarige sluitpost werd in 2002 geboren in San Sebastián, toen zijn vader onder contract stond bij Real Sociedad. Sander Westerveld sloot zijn rijke voetbalcarrière af bij Ajax Cape Town en zo kwam Sem als jonge talentvolle doelman in de jeugdopleiding van the Urban Warriors terecht. “Ik ben in mijn puberjaren in Zuid-Afrika opgegroeid en heb er tussen mijn elfde en mijn dertiende gespeeld. Ik vond het heel leuk. We trainden drie of vier keer in de week, ik moest gaan letten op mijn voeding en deed voor het eerst aan krachttraining. Dat was voor mij eigenlijk het begin van het avontuur.”

Aanpassingsproblemen ondervond hij ondanks zijn jonge leeftijd niet. “Ik heb natuurlijk mijn hele jeugd overal gewoond, dus het was voor mij heel normaal”, zegt Westerveld. “Het was voor mij niet anders dan toen ik in Spanje, Italië of in Engeland woonde. Ik vond het niet raar of zo, ik weet dat heel veel mensen misschien denken: oh, wat gaaf. Ik vond het alleen maar fijn, ik heb er eigenlijk alleen maar positieve herinneringen aan overgehouden.” Westerveld keerde na de beëindiging van de profcarrière van zijn vader met het gezin terug naar Nederland. Als jonge ambitieuze doelman wilde Sem niets liever dan in de voetsporen van zijn vader treden.

Een versnelde route om deze droom werkelijkheid te laten worden, zat er echter niet in. “Mijn vader zei eigenlijk direct: ‘Je komt van een profclub, dus misschien verwacht je nu dat ik allemaal mensen voor je ga bellen om een stage te regelen. Ik ga alleen helemaal niemand bellen of iets voor je regelen. Je gaat gewoon bij een amateurvereniging beginnen en je moet het verdienen om bij een profclub te spelen’. Zo ben ik bij HC & FC Victoria uit Loosdrecht terechtgekomen”, geeft Westerveld aan. “Toen m’n vader dat tegen mij zei was ik eigenlijk best een beetje in shock. Ik wist niet dat hij er zo over dacht. Alleen toen ik er even over na ging denken, dacht ik: ja, hij heeft helemaal gelijk. Ik zou het ook niet anders willen, want ik wil niet dat ik door mijn vader ergens wel of niet binnenkom.”

Westerveld speelde uiteindelijk een half jaartje bij HC&FC Victoria, waarna meerdere clubs per brief lieten weten geïnteresseerd te zijn in de jonge doelman. “AZ was er daar één van. Volgens mij was ik binnen de eerste dagen gelijk aangenomen”, herinnert Westerveld zich. “Ik had zelf ook een heel goed gevoel bij de club, dus ik gaf direct te kennen dat ik bij AZ wilde spelen Ik kwam terecht in de Onder 15.” Ondanks het goede gevoel, kende de doelman meerdere lastige periodes in zijn jeugdjaren bij de Alkmaarders. “Ik ben geblesseerd geweest, uiteindelijk toch eerste keeper geworden in de Onder 15, maar toen raakte ik weer geblesseerd net nadat ik werd uitgenodigd om op stage te komen bij het Nederlands elftal. Het volgende seizoen begon ik vanwege een andere blessure als tweede keeper.”

Bij de Onder 19 zat Westerveld enkele seizoenen geleden nog een jaar op de bank. “Dat was ook niet lekker, al heb ik tussendoor ook genoeg hoogtepunten beleefd”, waarbij een jeugdtoernooi in Frankrijk er voor Westerveld bovenuit springt. “Ik speelde alles en hoefde in zeven wedstrijden geen enkele tegentreffer te incasseren. In de halve finale pakte ik twee strafschoppen en we wonnen de finale. Vorig seizoen speelde ik natuurlijk ook in de Youth League, dat was voor mij ook een heel mooi moment. Daardoor heb ik toch wel stappen gemaakt en dat heeft denk ik ook uiteindelijk geleid tot het openbreken van mijn contract.”

Westerveld in een dubbelinterview met zijn vader Sander Westerveld voor ESPN.

De verlenging van zijn contract zegt veel over de sterke ontwikkeling die Westerveld in ruim anderhalf jaar tijd heeft gemaakt. In januari 2021 debuteerde hij in het profvoetbal, toen voormalig trainer Michel Vonk hem in de basis posteerde tegen Roda JC. “Dat was natuurlijk net als mijn eerste profcontract, de zomer erop, een absoluut hoogtepunt. Vooral het tekenen van mijn eerste profcontract was iets waar ik zo lang naartoe had gewerkt. Daar was ik heel trots op.” Westerveld kan zich zijn profdebuut ook nog herinneren als de dag van gisteren. “Ik ging die ochtend voor mijn debuut wandelen met de honden, toen heb ik echt een lang gesprek met mijn vader gehad. Het is toch een enorm belangrijk moment, vanuit de jeugd je profdebuut maken. Het is natuurlijk heel fijn dat ik hem op zulke momenten om advies kan vragen.”

Westerveld speelde het afgelopen seizoen ongeveer de helft van alle wedstrijden van Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en kijkt ook met een positief gevoel terug op die jaargang. “Dat is ook het seizoen geweest dat ik door een blessure van een andere keeper doorschoof naar het eerste elftal”, geeft de doelman aan. “Vanaf de voorbereiding mocht ik daar meetrainen. Toen die keeper weer fit was, hebben ze de keuze gemaakt om mij bij het eerste te houden. Ik heb veel wedstrijden mogen spelen, zowel in de Keuken Kampioen Divisie als in de Youth League. Zo ben ik heel erg gegroeid en heb ik een snelle ontwikkeling gemaakt."

Vooral de uitduels tegen de grotere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben Westerveld naar eigen zeggen ‘goed gedaan’. “Tijdens De Graafschap-uit en NAC Breda-uit speel je voor duizenden supporters, dat is toch iets waar je als jongetje van droomt. Dan krijg je toch het gevoel dat je profvoetbal speelt. Het is heel anders in plaats van dat je op ons trainingscomplex speelt voor een paar honderd man. Ons bezoek aan De Graafschap vorig seizoen was de beste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld. We speelden met 0-0 gelijk en volgens mij had ik een record aantal reddingen (elf, red.). Ik kreeg een 10 van Sofascore, dan kan het niet veel beter.”

Toch is ook het maken van fouten inherent aan het vak van een doelman, zo heeft ook Westerveld aan den lijve ondervonden. De keeper had begin dit seizoen een slippertje tegen MVV, maar lang zat hij hier niet over in. “Ik heb natuurlijk weleens vaker een blunder gemaakt, want als keeper krijg je bij een fout gelijk een goal tegen”, vertelt Westerveld. “Daardoor wordt het veel groter dan als een spits een keer een enorme kans mist. Ik ben van mening dat ik er wel goed mee om kan gaan, alleen het is natuurlijk nooit fijn en heel vervelend.” De doelman geeft aan dat het belangrijk is om je tijdens een wedstrijd snel over een blunder heen te zetten. “Als keeper wil je een fout gelijk goedmaken, maar als je geen schoten meer op doel krijgt, dan krijg je die mogelijkheid dus niet. Dat was ook het geval tegen MVV. Dan is het belangrijk om je ploeggenoten positief te coachen. Zij hebben het goed opgepakt en gelukkig wonnen we die wedstrijd met 3-1, waardoor je blunder toch minder vervelend voelt.”

Westerveld omschrijft zichzelf als een allround keeper, die belangrijk wil zijn voor zijn elftal door in de eerste plaats ballen tegen te houden. “In Nederland is het belangrijk dat je goed kan meevoetballen, dat probeer ik in mijn eigen spel te integreren.” Als oud-voetballer van Liverpool en zesvoudig international van het Nederlands elftal heeft Sem in zijn vader een geweldige leermeester. Kijkt hij eigenlijk ook tegen zijn vader op? “Dat vragen heel veel mensen mij, alleen het is lastig natuurlijk, want hij speelde in een tijd waar veel minder beelden van zijn, dus het is veel moeilijker om te kunnen zien wat hij allemaal deed. Alle tips die hij mij de afgelopen jaren heeft gegeven, heeft hij verteld uit zijn eigen ervaring. Ik denk dat ik daardoor toch wel ben opgegroeid met wat hij belangrijk vond.”

Westerveld is zich er echter van bewust dat de keeperstijl inmiddels veranderd is. “Je moet je daardoor ook aanpassen. In het moderne voetbal zijn er nog steeds hele verschillende keepers. Hij noemt Thibaut Courtois als de beste doelman ter wereld vanwege diens hoge reddingspercentages. “Alleen als je kijkt naar het meevoetballende gedeelte, behoort hij niet tot de beste keepers.” Westerveld vindt het te ver gaan om te stellen dat hij momenteel een idool heeft, maar is wel een echte liefhebber. “Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van Álex Remiro, de doelman van Real Sociedad. Aaron Ramsdale van Arsenal en Marc-André ter Stegen zijn ook heel goed. Ik zou er zo nog een stuk of tien op kunnen noemen”, zegt Westerveld lachend. “Dat zijn wel de keepers waar ik veel naar kijk, dan probeer ik te kijken hoe zij in bepaalde situaties handelen.”

Door de rijke carrière van zijn vader draagt Sem momenteel nog wel de stempel ‘de zoon van’. “Of ik dat vervelend vind? Er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan, maar ik heb daar nooit echt een probleem mee gehad. Het is nu eenmaal zo, dus dat heb ik te accepteren”, zo reageert Westerveld nuchter. “Het is mijn vader en ik houd heel veel van hem.” Ondanks dat Sem niet meer bij zijn ouders woont, spreken hij en zijn vader elkaar nog elke dag. “We hebben het veel over keepen, maar het blijft mijn pa, dus we hebben het ook over genoeg andere dingen. Mijn passie voor het keepen is wel door hem gekomen, ja, honderd procent.” De sluitpost denkt dat zijn vader ook enorm trots op hem is. “Ik heb nog twee broertjes en een zusje, alleen dat zijn allemaal veldspelers. Ik ben de enige keeper. Ik denk dat hij nu denkt: ik heb vier kinderen, maar er is er maar eentje keeper geworden. Al had hij eigenlijk graag gezien dat ik spits was geworden. Van jongs af aan wilde ik echter maar één ding en dat was m’n keepershandschoenen aantrekken.”

Jong AZ staat na negen speelrondes momenteel op een negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De eindrangschikking is voor Westerveld alleen van ondergeschikt belang. “Bij het beloftenteam staat de ontwikkeling van jeugdspelers voorop. De doelstelling is om veel spelers vanuit de jeugd door te laten breken in het eerste elftal. Maxim Dekker heeft door de blessure van Bruno Martins Indi nu een paar wedstrijden in het eerste gespeeld, en hij heeft het ook gewoon goed gedaan. Dat is heel fijn om te zien.”

Zoals het een echte sportman betaamt, wil Westerveld natuurlijk wel elke week winnen met Jong AZ. “Dat moet dan het liefst gepaard gaan met goed voetbal. Ik ben zelf nu een van de aanvoerders van het beloftenteam. Ik wil gewoon een belangrijke speler in Jong AZ zijn en het liefst ook zo snel mogelijk in het eerste elftal spelen. Dat is de reden waarom ik hier speel en uiteindelijk voetballer ben geworden.” De jonge doelman heeft tot slot nog een ander mooi persoonlijk doel. “Natuurlijk hoop ik ook ooit opgeroepen te worden voor het nationale elftal. Of dat Jong Oranje of Jong Spanje mag zijn, zal moeten blijken in de toekomst.”

Paspoort

Naam: Sem Westerveld

Club: Jong AZ

Leeftijd: 20

Positie: Keeper

Geboortedatum: 18 juli 2002

Lengte: 190 cm

Aantal wedstrijden: 29

Sterke punten: reflexen, balvastheid, concentratie