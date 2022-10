Vriendin Alessandro Bastoni openbaart doodsbedreigingen van Barça-fans

Donderdag, 6 oktober 2022 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:43

Alessandro Bastoni is na de gewonnen Champions League-wedstrijd van Internazionale tegen Barcelona (1-0) met de dood bedreigd. De verdediger kreeg de berichten via zijn vriendin Camilla Bresciani, die ze besloot te openbaren. Het duel werd beslist door een treffer van Hakan Çalhanoglu, maar na afloop ging het vooral over een handsbal van Denzel Dumfries waar scheidsrechter Slavko Vincic geen strafschop voor besloot te geven.

In de absolute blessuretijd vond het Nederlandse VAR-duo Pol van Boekel en Dennis Higler het niet nodig om Vincic naar het scherm te roepen bij de handsbal van Dumfries. De Nederlander kreeg de bal, net als bij een eerder afgekeurd Barça-doelpunt, ietwat onfortuinlijk op zijn hand in het eigen zestienmetergebied. Dat Vincic zelf niet ging kijken bij het scherm, maakt Xavi tijdens de persconferentie furieus. “Ik ben echt woedend, want ons is onrecht aangedaan.”

Na afloop van het duel keerde een deel van de Barcelona-aanhangers zich tegen Bastoni. De verdediger ontving verschillende doodsbedreigingen via het Instagram-account van zijn vriendin, die de berichtten publiceerde met de begeleidende tekst: 'Hoe walgelijk ben je?'. In de berichten wordt geopperd om Bastoni's benen te breken en ervoor te zorgen dat hij nooit meer zou kunnen voetballen. Ook wordt gedreigd een pistool op zijn hoofd te zetten en af te vuren.

Barcelona dacht in de 67ste minuut al de gelijkmaker op het scorebord te zetten toen Pedri de bal achter André Onana schoot. Higler en Van Boekel, het VAR-duo van dienst, besloten scheidsrechter Slavko Vincic naar het scherm te roepen. Uit een herhaling bleek dat Ansu Fati de bal via zijn hand bij Pedri bracht, waardoor de Sloveense leidsman besloot het doelpunt te annuleren. Uiteindelijk werd Hakan Çalhanoglu de matchwinner in Milaan met zijn doelpunt vlak voor rust. Komende woensdag staat de return op het programma in Catalonië.