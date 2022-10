Schmidt is emotioneel nadat hij ook het sterrenensemble van PSG beteugelt

Roger Schmidt is nog altijd ongeslagen als trainer van Benfica. Woensdagavond wist ook Paris Saint-Germain geen einde te maken aan de ongeslagen reeks van de van PSV overgekomen Duitser. Benfica verloor op 7 mei voor het laatst een officiële wedstrijd en zette vervolgens een zegereeks neer van veertien duels. Schmidt heeft dan ook goede papieren om Europees te overwinteren in de Champions League met zijn ploeg.

Lionel Messi zette PSG nog wel op voorsprong, maar een eigen doelpunt van Danilo zorgde ervoor dat beide ploegen voor het eerst puntenverlies leden deze Champions League-campagne (1-1). "Dit was een geweldige wedstrijd op het hoogste niveau", sprak Schmidt na afloop op de persconferentie. "Na de loting werd duidelijk dat we in een moeilijke groep zaten en we hebben nu nog steeds niets. Maar we staan er goed voor. Nu gaan we naar Parijs, daar zal het nog zwaarder worden. We moeten proberen ons in een situatie te houden waarin we alles in eigen hand hebben."

Schmidt zei bovendien 'erg emotioneel' te zijn. "Ik denk gewoon de hele tijd na over de wedstrijd. Over wat ik kan doen om het team te helpen. Ik ben erg gefocust. Ik ben rustig, want ik moet klaar zijn om beslissingen te nemen, wissels toe te passen of tactische wijzigingen aan te brengen. Dat is mijn werk." Benfica en PSG gaan aan kop in Groep H met zeven punten uit drie duels. Juventus wist slechts één keer te winnen en staat op een gat van vier punten. Hekkensluiter Maccabi Haifa is nog altijd puntloos.

Schmidt beleefde een ambiance zoals hij die nog nooit eerder beleefde, zo gaf hij te kennen. "De sfeer in het stadion was ongelofelijk", ging Schmidt verder. "We hebben dapper voetbal gespeeld en geloofden in onszelf. Ik ben erg blij met deze prestatie. Ik denk dat dit de beste sfeer was die ik ooit heb meegemaakt. Al denk ik dat onze fans nog beter kunnen." Volgende week gaat Schmidt met zijn elftal op bezoek bij PSG. Over twee weken staat de topper tegen FC Porto op het programma. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is drie punten in het voordeel van as Águias.