Van Basten breekt weer een lans voor Hakim Ziyech na ‘trieste situatie’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 23:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 00:06

Als het aan Marco van Basten ligt, maakt Hakim Ziyech deze winter een transfer. Dat zei de oud-spits bij Ziggo Sport. De Marokkaans international zag hoe Chelsea woensdagavond in de Champions League thuis knap met 3-0 won van AC Milan. De eindstand stond al na een uur op het bord. Toch bleef Ziyech de hele wedstrijd op de bank. Dat is volgens Van Basten 'triest' en zonde' en hij pleit voor een maximum aantal spelers per club.

Graham Potter stuurde na de 3-0 onder anderen Conor Gallagher en Armando Broja het veld in. Ziyech kreeg geen speelminuten. Presentator Wytse van der Goot vroeg aan Van Basten wat dit zegt over de status van Ziyech, als hij bij een zeker lijkende zege al niet eens minuten mag maken. "Er komt alweer een transferperiode aan", hintte de presentator op een winterse transfer. De analist wond er geen doekjes om wat hij van Ziyech vindt en wat er volgens hem moet gebeuren.

"Ja, het is triest en zonde. Ziyech is een geweldige speler. Zo iemand moeten wij zien, voor zo'n speler kijken we tv en komen we naar het stadion", aldus Van Basten. "Het is jammer voor het hele voetbal dat hij op de bank zit. Als dit soort spelers geen minuten maken, dan is dat niet goed voor voetbal", zo stelde de oud-spits.

Een eventuele transfer kan pas in januari 2023 plaatsvinden en Van der Goot vroeg aan de analist of hij denkt dat Ziyech genoegen neemt met een treetje lager. "Dat weet ik niet, maar er is een ander probleem. Er moet eigenlijk een regel komen dat clubs maar een bepaald aantal spelers mag hebben. Zij (Chelsea, red.) hebben er dus veel te veel en dat maakt eigenlijk het voetbal minder interessant. Zo’n speler als Ziyech zou bij een andere club gewoon spelen en de toeschouwers kunnen vermaken. Zometeen zijn er ploegen die 35 spelers hebben waarvan er vijf of zes nooit spelen. Deze zouden bij andere clubs kunnen uitblinken."

Hoe veel spelers clubs dan exact onder contract zouden moeten hebben weet Van Basten niet. Wel pleit hij voor kleinere competities. "Alle competities moeten worden teruggebracht naar achttien clubs. Dan speel je maar wat wedstrijden minder. Vervolgens mag je dan niet meer dan, zeg maar, 26 spelers gebruiken tijdens het seizoen. Je ziet dat het kan. Bij Real Madrid bijvoorbeeld. Die hebben gewoon een normale selectie en gewoon achttien à twintig spelers die altijd spelen. Dus in principe moet dat kunnen", zo sloot Van Basten stellig af.