Sevilla neemt geen halve maatregelen en gaat op zoek naar nieuwe trainer

Woensdag, 5 oktober 2022 om 23:31 • Guy Habets • Laatste update: 00:03

Julen Lopetegui en Sevilla zijn een half uur na de verloren wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League (1-4) uit elkaar gegaan, zo meldt de club via de officiële kanalen. De oefenmeester stond vanwege tegenvallende resultaten al langer onder druk en de kansloze nederlaag tegen de Duitsers was de druppel voor de clubleiding. Volgens Marca staat Jorge Sampaoli, die in het seizoen 2016/17 ook al de scepter zwaaide in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, in de startblokken om de nieuwe trainer van de Andalusiërs te worden.

Sevilla kent tot op heden een bijzonder teleurstellend seizoen. De Spanjaarden wisten in LaLiga slechts vijf punten uit zeven wedstrijden te behalen, waardoor de club zeventiende staat. Alleen op bezoek bij Espanyol wist de club ternauwernood te winnen (2-3). Tegen Real Valladolid en Villarreal werd er een punt gepakt, terwijl de wedstrijden tegen Osasuna, Almería, Barcelona en Atlético Madrid verloren gingen. Ook in Europa presteert de recordhouder van de Europa League niet zoals gewenst.

?? Julen Lopetegui has been relieved of his duties. — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2022

In groep G van de Champions League werd er verloren van Manchester City, waarna er bij FC Kopenhagen doelpuntloos gelijk werd gespeeld. Sevilla had van Dortmund moeten winnen om een reële kans te houden op overwintering in het miljardenbal, maar ging dus kansloos ten onder tegen de Duitsers. Voor de club van onder meer Karim Rekik en Kasper Dolberg resteert daarmee de strijd met Kopenhagen om de derde plaats in de groep. Lopetegui zal waarschijnlijk niet lang zonder club zitten. Volgens Sky Sports staat de 56-jarige trainer namelijk in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers.

Lopetegui werd internationaal bekend toen hij met Spanje Onder 19 en Onder 21 Europees kampioen werd. In 2014 vertrok hij naar FC Porto, waar hij anderhalf jaar werkzaam was. Het bondscoachschap van Spanje volgde, maar toen duidelijk werd dat hij voor aanvang van het WK 2018 gesprekken hield met Real Madrid, werd hij nog voor de start van dat toernooi ontslagen. In het Santiago Bernabéu stond Lopetegui vervolgens slechts vier maanden aan de leiding. In juli 2019 ging hij aan de slag bij Sevilla, waarmee hij in 2020 de Europa League won.