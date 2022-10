VZ 5: ‘Er kunnen koppen rollen bij Ajax’, Haaland is weer niet te stoppen

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

’Als er niet snel verbetering optreedt, gaan er koppen rollen bij Ajax’

Valentijn Driessen is hard in zijn oordeel na de ontluisterende nederlaag van Ajax in de Champions League. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat het niet langer crisis is met een kleine 'c', maar dat er koppen moeten rollen indien de huidige situatie niet snel verandert. Voor Ajax was de 1-6 nederlaag tegen Napoli het grootste verlies sinds 1964. Nooit eerder liepen de Amsterdammers tegen zo'n grote zeperd aan in Europees verband.

‘Nederlands’ Leverkusen kiest officieel voor grote naam als nieuwe trainer

Xabi Alonso volgt Gerardo Seoane op als trainer bij Bayer Leverkusen. Dat heeft de Duitse club bekendgemaakt. De veertigjarige Spanjaard is al enige tijd bezig aan zijn trainerscarrière en stond aan het roer bij Real Sociedad B en in de jeugd van Real Madrid. Nu staat Alonso voor zijn eerste grote klus in het buitenland.

Haaland weet van geen ophouden en schiet City opnieuw naar zege

Erling Haaland heeft zich woensdagavond opnieuw van zijn beste kant laten zien. De spits, die afgelopen zondag tegen Manchester United (6-3 winst) een hattrick maakte, was in het Champions League-duel tegen FC Kopenhagen goed voor twee treffers. Het duel in Engeland eindigde in 5-0. In Spanje schoot Borussia Dortmund de Sevilla-trainer Julen Lopetegui nog dieper in de problemen. De Duitsers wonnen met 1-4.

Chelsea grijpt laatste strohalm en maakt gehakt van droevig Milan

Chelsea doet weer helemaal mee in de strijd om een plekje bij de laatste zestien van de Champions League. Nadat de Londense formatie een punt uit de eerste twee wedstrijden pakte, werd woensdagavond AC Milan van het kastje naar de muur gestuurd: 3-0. De spanning in de poule is daardoor weer helemaal terug, omdat alle teams nu binnen twee punten staan. RB Salzburg is koploper.

Van Nistelrooij over ‘incident’ bij PSV: ‘We hebben hard en eerlijk geëvalueerd’

Er is bij PSV hard en eerlijk geëvalueerd na de 3-0 nederlaag bij SC Cambuur van afgelopen zaterdag. Dat vertelde trainer Ruud van Nistelrooij op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met FC Zürich van donderdagavond. Volgens hem was de flinke nederlaag die werd geleden in Leeuwarden een incident.

