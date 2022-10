Haaland weet van geen ophouden en schiet City opnieuw naar zege

Woensdag, 5 oktober 2022 om 22:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:02

Erling Haaland heeft zich woensdagavond opnieuw van zijn beste kant laten zien. De spits, die afgelopen zondag tegen Manchester United (6-3 winst) een hattrick maakte, was in het Champions League-duel tegen FC Kopenhagen goed voor twee treffers. Het duel in Engeland eindigde in 5-0. In Spanje schoot Borussia Dortmund de Sevilla-trainer Julen Lopetegui nog dieper in de problemen. De Duitsers wonnen met 1-4.

Pep Guardiola wijzigde zijn elftal op een aantal plekken vergeleken met de gewonnen stadsderby tegen United. Zo konden Rúben Dias, Aymeric Laporte, Sergio Gómez, Riyad Mahrez en Julián Álvarez op een basisplaats rekenen in het Etihad Stadium. Nathan Aké, die tegen United de negentig minuten volmaakte, zat op de bank. Ajax-huurling Mohamed Daramy startte vanaf de aftrap aan de kant van Kopenhagen, net als ex-Feyenoorder Kevin Diks.

??????????????, ?????????????? ????

De Noor blijft maar scoren.. Binnen 8 minuten heeft Kopenhagen ook kennis gemaakt met zijn scoringsdrift

Haaland had woensdagavond slechts zeven minuten nodig om zijn achttiende (!) doelpunt van het seizoen te maken. De superspits schoot een lage voorzet van João Cancelo vanaf de penaltystip snoeihard raak en zette City daarmee op een vroege voorsprong: 1-0. De Engelsen bleven in de openingsfase de bovenliggende partij, waardoor Kopenhagen zich al snel leek in te graven om de schade zo beperkt mogelijk te houden. De Deense defensie overleefde een aantal kansen, maar moest na een half uur opnieuw het hoofd buigen voor Haaland. De Noor tikte een rebound van dichtbij simpel binnen: 2-0. De derde treffer zou in de eerste helft ook nog vallen, nadat Davit Khocholava de bal ongelukkig in zijn eigen doel werkte: 3-0.

Een hattrick zat er woensdagavond niet in voor Haaland. City-manager Guardiola haalde zijn spits er in de rust namelijk vanaf voor jeugdexponent Cole Palmer, om Haaland te sparen voor het zware programma dat the Citizens nog te wachten staat de komende periode. De thuisploeg ging ook in het tweede bedrijf vrolijk verder met het maken van doelpunten. Mahrez mocht vanaf de penaltystip aanleggen voor zijn eerste doelpunt van het seizoen: 4-0. City, dat na de vierde treffer wat gas terugnam en jeugdspelers Rico Lewis en Josh Wilson-Esbrand inbracht, zette in de 75ste minuut de eindstand op het bord via Álvarez. De jonge Argentijn kreeg van Mahrez een niet te missen kans voorgeschoteld en maakte daarmee zijn eerste treffer in de Champions League: 5-0.

Sevilla – Borussia Dortmund 1-4

Het duurde slechts vijf minuten voordat de Duitsers op voorsprong kwamen in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Raphaël Guerreiro werd door Jude Bellingham op de linkerflank diep gestuurd, waarna de Portugees de bal handig meenam en hard langs Sevilla-doelman Yassine Bounou schoot: 0-1. Een kwartier later ontving Youssef En-Nesyri een rode kaart wegens een overtreding op Salih Özcan. De videoscheidsrechter raadde arbiter Maurizio Mariani echter aan om naar het scherm te komen en te kijken naar een overtreding eerder in de desbetreffende aanval, van Karim Adeyemi op Jesús Navas. De arbiter vond het zwaar genoeg om de rode kaart van En-Nesyri terug te draaien, waardoor Sevilla ‘gewoon’ met elf man verder kon. Kort voor rust kwam Bellingham na zijn assist op Guerreiro zelf ook op het scorebord na een knappe actie.

Jude Bellingham!

De jonge Brit maakt het alleen nog maar erger voor Sevilla en zet zijn ploeg subtiel op 2-0

De loopactie van de Engelsman werd opgemerkt door Özcan, waarna Bellingham zijn directe tegenstander Nemanja Gudelj uitkapte en met buitenkant rechts onder Bounou doorschoof: 0-2. De wedstrijd leek voor rust al beslist nadat Adeyemi de derde treffer voor zijn rekening nam. De Duitser schoot de rebound, die volgde na het harde schot van Youssoufa Moukoko, hard tegen de touwen: 0-3. En-Nesyri deed kort na rust meteen wat terug voor Sevilla, nadat hij de hoekschop van Manchester United-huurling Alex Telles binnen knikte: 1-3. Julian Brandt maakte aan de beginnende comeback van de Spanjaarden in de 75ste minuut een einde. De Duitser stond vogelvrij in het zestienmetergebied en kon de voorzet van Moukoko simpel binnen koppen: 1-4. Lopetegui stond vóór woensdagavond al flink onder druk nadat Sevilla in de laatste zeven competitiewedstrijden slechts één keer wist te winnen en dat lijkt nu alleen maar toe te gaan nemen.