Prachtgoal Lionel Messi bij gelijkspel PSG; Juventus houdt hoop na zege

Woensdag, 5 oktober 2022 om 22:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

Benfica en Paris Saint-Germain hebben hun eerste puntenverlies van dit Champions League-seizoen geleden. De onderlinge ontmoeting in Lissabon eindigde in 1-1. De openingsgoal werd gemaakt door Lionel Messi, waarna Danilo Benfica door een eigen goal weer naast de bezoekers zette. Beide teams staan nu met allebei zeven punten op de eerste en tweede plek in Groep H. In diezelfde groep boekte Juventus zijn eerste overwinning, door op eigen veld Maccabi Haifa met 3-1 te verslaan.

Benfica – Paris Saint-Germain 1-1

De ploeg van trainer Roger Schmidt begon het duel met dezelfde basisopstelling als de vorige Champions League-wedstrijd, die met 1-2 werd gewonnen van Juventus. Dat betekende dat ook voormalig Ajacied David Neres weer vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond. Bij PSG was er één wijziging ten opzichte van het vorige duel in het miljoenenbal (1-3 winst bij Maccabi Haifa): Achraf Hakimi begon als rechtervleugelverdediger, wat ten koste ging van Nordi Mukiele. Voorin begonnen de Parijzenaars als vertrouwd met Neymar, Kylian Mbappé en Messi.

??????????????????! Lionel Messi, dames en heren! ?? De Argentijn maakt zijn ???????????? Champions League-goal op magistrale wijze ?#ZiggoSport #UCL #BENPSG pic.twitter.com/MpykaEMMDq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 5, 2022

De eerste kansen van het duel waren voor de thuisploeg, maar Gonçalo Ramos en Neres zagen hun pogingen allebei gestopt worden door Gianluigi Donnarumma. Halverwege de eerste helft was het aan de andere kant van het veld wel raak. Na een snelle combinatie met Mbappé en Neymar haalde Messi in één keer uit vanaf de rand van het strafschopgebied, waarna de bal schitterend in de verre hoek belandde. Het was voor de Argentijn zijn 127ste doelpunt in de Champions League. In de fase daarna was het Benfica dat opnieuw de beste kansen kreeg, en vlak voor rust kreeg het loon naar werken. Een voorzet van Enzo Fernández was net te hoog voor spits Ramos, maar PSG-verdediger Danilo werkte de bal vervolgens ongelukkig achter zijn eigen doelman: 1-1.

De tweede helft was nog maar een paar minuten oud toen Neymar de bezoekers op prachtige wijze bijna op voorsprong zette. Zijn omhaal raakte echter de bovenkant van de lat. PSG nam in de fase daarna steeds meer het heft in handen. Mbappé, Neymar, Danilo, Hakimi kregen allemaal kansen op de 1-2, maar steeds was de goed keepende Odisseas Vlachodimos een sta-in-de-weg. Ook Benfica was nog enkele keren dicht bij de voorsprong, via onder meer Nicolás Otamendi (kopbal naast) en Rafa Silva (redding Donnarumma). Het bleef echter bij 1-1, waardoor beide ploegen dit Champions League-seizoen nog altijd ongeslagen zijn.

Juventus – Maccabi Haifa 3-1

Bij Juventus was er een basisplaats voor voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic, terwijl ex-Ajacied Arkadiusz Milik op de bank begon. De bezoekers startten met Tjaronn Chery op het middenveld. In de eerste helft kregen beide ploegen een handvol kansen. De grootste mogelijkheden waren voor Dusan Vlahovic, die eerst een schot gekeerd zag worden door doelman Josh Cohen en enkele minuten later naast schoot. Tien minuten voor rust was het wél raak voor de thuisploeg: Ángel Di María stuurde Rabiot diep, waarna de Fransman de openingstreffer snoeihard binnenschoot.

Oefff Di Maria! ?? De Argentijnse spelverdeler legt de bal op typerende wijze heerlijk weg met buitenkant voet en Vlahovic blijft ijzig kalm ?? 2-0 voor De Oude Dame! ??#ZiggoSport #UCL #JUVMHA pic.twitter.com/JMfFLbRDBA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 5, 2022

Al vroeg in de tweede helft verdubbelde Juventus de score. La Vecchia Signora counterde razendsnel, Di María gaf een diepe bal op Vlahovic en de Serviër bleef oog in oog met Cohen koel: 2-0. Diezelfde Vlahovic leek de wedstrijd – opnieuw op aangeven van Di María – in de 64ste minuut te beslissen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten daarvoor had Omer Atzili nog de paal geraakt aan de andere kant van het veld. Maccabi Haifa maakte het een kwartier voor tijd alsnog spannend via Dean David. Hij werd diepgestuurd door Chery, omspeelde de uitkomende Wojciech Szczesny en schoof de bal in het lege doel. Niet veel later was de marge echter alweer twee, toen Rabiot uit een corner de 3-1 binnenkopte. Daarmee pakte Juventus zijn eerste zege van dit Champions League-seizoen.