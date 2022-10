Slot moest even slikken: ‘Wat gaat er dan wel niet gebeuren, dacht ik’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 21:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:31

Arne Slot staat met zijn Feyenoord aan de vooravond van een belangrijk Europees-duel op bezoek bij FC Midtjylland. De teams zitten dicht bij elkaar in Groep F van de Europa League, daar Lazio Roma en SK Sturm Graz – net als Feyenoord en Midtjylland – ook drie punten hebben verzameld na de eerste twee wedstrijden.

Slot onderkent het belang van de wedstrijd van donderdagavond en was onder de indruk van de wedstrijd van Midtjylland tegen Lazio van ruim drie weken geleden. De Denen waren met 5-1 te sterk voor de ploeg van Maurizio Sarri, die daarna openlijk twijfelde aan zijn positie bij de Italianen. “Het eerste waar ik aan dacht was dat onze volgende wedstrijd uit bij Midtjylland zou zijn… Wat gaat er dan wel niet gebeuren?”, begint de oefenmeester van Feyenoord woensdagavond op de persconferentie.

De Rotterdammers revancheerden zich in de eigen Kuip tegen Sturm Graz (6-0) voor de nederlaag die het opliep tegen Lazio (4-2), maar Slot was meer onder de indruk van de uitslag van Midtjylland tegen de Italianen. “Die uitslag vond ik nog iets exceptioneler omdat wij hebben gemerkt hoe goed Lazio is. Als je vijf keer kunt scoren tegen die ploeg, dan is dat heel indrukwekkend.” De keuzeheer kijkt uit naar het duel van donderdagavond, maar verwacht dat het een lastige wedstrijd gaat worden. “We hebben het vaak in uitwedstrijden moeilijker dan in thuiswedstrijden, omdat clubs die Feyenoord ontvangen nét wat meer weerstand kunnen bieden, vaak gesteund voor het thuispubliek.”

Slot heeft daarnaast ook gekeken naar de wedstrijd tussen Ajax en Napoli (1-6) van dinsdagavond en was onder de indruk. “Ik heb als voetballiefhebber zitten kijken, niet als trainer. Of ik geschrokken ben? Dan zou je niet hebben gezien wat Napoli de laatste weken en maanden heeft laten zien. Ik heb me er niet enorm in verdiept, maar ik weet wel dat ze in Italië veel indruk maken. Ik was erg onder de indruk van Napoli”, zegt de trainer. “Ik heb vooral enorm genoten van hun intensiteit en tempo zonder de bal. Ik gebruik vandaag (woensdag, red.) ook dingen van hun spel om mijn jongens daarmee te beïnvloeden. In de analyse van Midtjylland zag ik ze op een bepaald tempo teruglopen. Dat is het verschil tussen die tegenstander en het spelen tegen absolute topploegen als Napoli.”