Marco van Basten wijst diepgeworteld probleem aan bij Ajax en in Nederland

Woensdag, 5 oktober 2022 om 21:04 • Guy Habets

Marco van Basten denkt dat spelers tegenwoordig niet meer in staat zijn om ploeggenoten op het veld te corrigeren. De voormalig topspits zag tijdens Ajax tegen Napoli (1-6) dat de Amsterdammers elkaar niet aanspraken op hun fouten en wijt dat aan de opleiding van voetballers. In de tijd van Van Basten ging het, volgens hemzelf, heel anders.

De spelers van Ajax deden alleen wat ze moesten doen van de trainer en brachten niets extra's. Dat heeft volgens Van Basten te maken met hun jeugd. "Vroeger had je veel meer jongens van de straat die elkaar corrigeerden in het veld", meldde de gewezen aanvaller in de studio van Ziggo Sport. "In het hedendaagse voetbal zijn er alleen nog maar spelers die in de jeugdopleiding hebben gezeten, daar getraind worden en niet meer zelf nadenken. Je moet elkaar juist coachen en aanpakken, helpen op die manier. In het veld heb je veel meer invloed en dat is veel beter dan alleen maar de trainer aankijken."

De tactiek die Ajax-coach Alfred Schreuder hanteerde, kon niet op goedkeuring rekenen van Van Basten. "Ze bleven maar afjagen en dat was echt niet slim. Als je met tien man staat, ver op achterstand bent gezet en er nog lang te spelen is, dan moet je zorgen dat de boel dicht blijft. Je ziet momenten dat ze tot in den treure willen doorvoetballen en dat is gewoon slecht. Dat vind ik echt bizar. 6-1 is dan uiteindelijk gewoon een afslachting en dat hoort niet bij Ajax. Ontluisterend, een beetje een cru resultaat."

Door de nederlaag tegen Napoli heeft Ajax een klein wonder nodig om nog door te kunnen gaan in de Champions League. De laatste drie wedstrijden moeten allemaal worden gewonnen en dan nog zouden de resultaten op andere velden roet in het eten kunnen gooien. Een punt op bezoek bij Rangers, op de laatste speeldag, zou in ieder geval wel genoeg moeten zijn voor een vervolg in de Europa League. Napoli is nu met negen punten uit drie wedstrijden koploper en Liverpool volgt met zes uit drie. Ajax heeft drie punten na evenzoveel wedstrijden in het miljoenenbal en Rangers pakte nog geen resultaat.