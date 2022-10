Eredivisie-degradant debuteert plots in de CL en mag juichen dankzij Nkunku

Woensdag, 5 oktober 2022 om 20:42 • Guy Habets

RB Leipzig heeft voor het eerst dit Champions League-seizoen een overwinning te pakken. De Duitsers waren op eigen veld te sterk voor Celtic, dat vooral in de eerste helft recht had op meer: 3-1. Christopher Nkunku was de grote uitblinker bij Leipzig, dat na tien minuten noodgedwongen moest wisselen. Daardoor kon Janis Blaswich, die vorig seizoen nog uit de Eredivisie degradeerde met Heracles Almelo, debuteren op het allerhoogste niveau.

Er was al snel sprake van onrust in de Red Bull Arena in Leipzig, aangezien doelman Péter Gulácsi na een paar minuten uitviel met een ogenschijnlijk ernstige blessure en reservedoelman Blaswich op moest draven. De van Heracles overgekomen goalie werd meteen getest door het aanvallend ingestelde Celtic, maar hij hield zijn doel met kunst- en vliegwerk schoon. Leipzig sloeg vervolgens aan de andere kant van het veld zelf toe. Nkunku omspeelde Joe Hart en schoof de bal in de korte hoek binnen: 1-0. De Fransman scoorde eerder in de wedstrijd ook al, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

De verhoudingen in Oost-Duitsland werden aan het begin van de tweede helft echter meteen hersteld door de Schotten. Kyogo Furuhashi profiteerde van balverlies van Timo Werner en legde op tijd opzij, waarna Jota de 1-1 aantekende voor Celtic. Dat was het moment voor Die Roten Bullen om een versnelling hoger te zoeken. De goal van Dominik Szoboszlai na 62 minuten werd nog geannuleerd, maar zestig tellen later gaf Hart de bal zomaar weg en prikte André Silva de 2-1 tegen de touwen. De Portugese spits maakte er een kwartier van tijd ook 3-1 van, na een wonderpass van achteruit van Nkunku. Daar bleef het bij.