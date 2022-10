Red Bull Salzburg verslaat Dinamo Zagreb en pakt koppositie in Groep E

Woensdag, 5 oktober 2022 om 20:38 • Sam Vreeswijk

Red Bull Salzburg heeft zijn eerste overwinning van dit Champions League-seizoen geboekt. Na de knappe gelijke spelen tegen AC Milan (1-1) en Chelsea (1-1) wonnen de Oostenrijkers woensdagavond met 1-0 van Dinamo Zagreb. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Noah Okafor. Door de overwinning is Red Bull Salzburg in ieder geval de komende uren koploper in Groep E, met vijf punten. De Kroaten moeten het doen met de derde plaats. Om 21.00 uur nemen Chelsea en AC Milan, de andere twee clubs in Groep E, het tegen elkaar op in Londen.

In de gelijk opgaande eerste helft kreeg Salzburg, waar voormalig Ajacied Maximilian Wöber op de bank begon, de iets betere kansen. Zo poogde Benjamin Sesko na ruim een kwartier een voorzet van Luka Susic binnen te koppen, maar zijn inzet ging naast. Niet veel later was ook Susic zelf dicht bij de openingstreffer. Zijn schot werd echter gekeerd door doelman Dominik Livakovic, waarna de rebound van Maurits Kjærgaard in het zijnet belandde. Dinamo Zagreb was het dichtst bij de openingstreffer via Josip Misic, maar zijn kopbal werd over het doel getikt door Salzburg-goalie Philipp Köhn.

Daar is eindelijk de verdiende voorsprong voor Salzburg ??



Uit open spel wilde het niet lukken, dus is er een penalty nodig voor de openingstreffer ??



Een koud kunstje voor Okafor ??#ZiggoSport #UCL #SALDZG pic.twitter.com/rx6jLYJ2mv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 5, 2022

Vlak na rust zette Salzburg de bezoekers al snel onder druk. Livakovic kon nog redding brengen op een vrije trap van Susic en een kopbal van Sesko, maar was kansloos bij de penalty van Okafor in de zeventigste minuut: 1-0. De bal was op de stip gegaan na een overtreding van Sadegh Moharrami op Andreas Ulmer. In de twintig resterende minuten wist Dinamo Zagreb geen gelijkmaker meer te produceren, waardoor de drie punten in Oostenrijk bleven. Volgende week dinsdag nemen beide teams het opnieuw tegen elkaar op, maar dan in Zagreb.