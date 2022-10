Arne Slot legt afwezigheid van vijf Feyenoorders in de wedstrijdselectie uit

Woensdag, 5 oktober 2022 om 19:25 • Guy Habets

Quilindschy Hartman, Mimeirhel Benita, Noah Naujoks, Ezequiel Bullaude en Mohamed Taabouni maken geen deel uit van de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd bij FC Midtjylland in de Europa League. Trainer Arne Slot heeft ervoor gekozen om ze zaterdag mee te laten spelen bij Feyenoord Onder 21 en legde woensdag op de persconferentie uit waarom hij dat graag wil.

De Rotterdammers treden donderdagavond in Denemarken aan zonder het vijftal, aangezien zij van Slot wedstrijdritme op moeten doen bij de beloften. Die spelen zaterdag tegen de leeftijdsgenoten van Willem II. "Quilindschy Hartman heeft bijvoorbeeld corona gehad", meldde Slot op de persconferentie. "Dat virus is dus helaas weer terug. Ik wil zien wat dat met hem gedaan heeft en daarom zit hij zaterdag bij de wedstrijdselectie van Onder 21."

Slot legt uit waarom dit vijftal zaterdag aansluit bij #FeyenoordO21:#midfey • #UEL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 5, 2022

Ook Bullaude is niet van de partij. De Argentijnse middenvelder, die werd overgenomen van Godoy Cruz, moest het tot dusver doen met invalbeurten en een basisplaats bij Feyenoord lijkt er voorlopig niet in te zitten. "Steeds maar drie-tegen-drie met de reserves is niet goed voor de ontwikkeling van Ezequiel", zegt Slot daarover. "Ik wil hem een volledige wedstrijd zien, zodat we hem daarna ook wedstrijdbeelden kunnen laten zien om de volgende stappen te zetten."

De afwezigheid van Benita, Naujoks en Taabouni is wat logischer. Zij moeten meer ervaring opdoen van Slot. De coach uit Bergentheim laat optekenen dat er twee rechtsbacks zijn die in de pikorde hoger staan dan Benita en dat er op dit moment andere keuzes worden gemaakt op het middenveld, waardoor Naujoks en Taabouni even pas op de plaats moeten maken. Patrik Wålemark keert wel weer terug in de wedstrijdselectie.