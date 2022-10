Atalanta-legende vindt na twaalf seizoenen in de Serie A nieuwe uitdaging

Josip Ilicic heeft met NK Maribor in zijn thuisland Slovenië een nieuwe club gevonden. De 34-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2025 bij de club houdt. Ilicic maakte de afgelopen jaren furore in de Serie A. Hij was een van de sleutelspelers tijdens de wederopstanding van Atalanta.

Ilicic bracht Atalanta veel spelvreugde in Europa tijdens campagnes in de Champions League. Toch kampte de creatieve spelmaker in de afgelopen jaren ook met mentale problemen. Atalanta en Ilicic besloten deze zomer om het doorlopende contract te ontbinden, waardoor de linkspoot plotseling transfervrij was. Met Maribor heeft de tachtigvoudig international van Slovenië een nieuwe werkgever en vastigheid gevonden.

3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma! Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središcu Europark. ?? https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #VijolcnaJeLjubezenVecna pic.twitter.com/lpkDrP1G7R — NK Maribor (@nkmaribor) October 5, 2022

Bij Maribor gaat Ilicic spelen met rugnummer 72. Sportief directeur Marko Suler is in zijn nopjes met zijn nieuwste aanwinst. “Dit is een groot moment voor ons en iets dat veel betekent voor zowel Maribor, als alle voetballiefhebbers in Slovenië. Josip en Maribor hebben altijd een speciale band onderhouden en daar hebben wij nu van kunnen profiteren. Deze speler hoeft verder niet geïntroduceerd te worden. Hij heeft al historie geschreven voor het Sloveense voetbal.”

In 2010 stond Ilicic al een half jaar onder contract bij Maribor. In elf wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en drie assists, waardoor Palermo bereid was om maar liefst 2,3 miljoen euro voor hem neer te tellen. Via Fiorentina kwam Ilicic uiteindelijk in Bergamo terecht. In totaal speelde de Sloveen 339 wedstrijden op het hoogste niveau van Italië, waarin hij goed was voor 96 treffers en 66 assists. In Europees verband scoorde Ilicic 22 keer voor een Italiaanse club.