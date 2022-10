Spanje en Portugal nemen Oekraïne mee in plannen voor het WK van 2030

Oekraïne voegt zich definitief bij Spanje en Portugal om samen het WK van 2030 te organiseren, zo maken de voetbalbonden woensdag bekend op een persconferentie van de UEFA in Nyon. Dinsdag kwam al naar buiten dat Oekraïne zich dolgraag wilde mengen, maar nu is het daadwerkelijk wereldkundig gemaakt. De wens van president Volodymyr Zelensky komt daarmee uit.

Het gezamenlijke bid zou met name symbolisch zijn, zo werd eerder al gemeld in de Portugese media. In Oekraïne zullen voornamelijk een aantal groepswedstrijden plaatsvinden, met het idee dat voetbal kan bijdragen aan hoop en vrede. Het Europese bid van Spanje, Portugal en Oekraïne zal het opnemen tegen twee andere plannen: Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili hebben de handen ineengeslagen, terwijl ook Egypte, Griekenland en Saoedi-Arabië dat doen.

Luis Rubiales, bondsvoorzitter van Spanje, heeft tijdens de persconferentie een verklaring afgegeven voor het toelaten van Oekraïne tot het gezamenlijke bid. “Het is niet langer het Iberische kandidaatschap. Nu is het het Europese kandidaatschap. Als voetbal het leven van mensen verandert, moet het ook in staat zijn om de wereld te verbeteren.” In november barst het WK in Qatar los, terwijl in 2026 de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de beurt zijn.