Ten Hag bedankt Guardiola en gaat in op herstel Van de Beek

Woensdag, 5 oktober 2022 om 14:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

Erik ten Hag heeft er alle vertrouwen in dat zijn ploeg zich revancheert van de pijnlijke nederlaag in de Manchester Derby. Afgelopen zondag gingen the Mancunians op bezoek bij stadsgenoot Manchester City met 6-3 onderuit. Ten Hag sprak woensdag tijdens de persconferentie zijn dank uit naar collega Josep Guardiola en ging verder in op het niet inbrengen van Cristiano Ronaldo, die tegen City negentig minuten op de bank bleef.

Ten Hag moet het donderdagavond in het Europa League-duel met Omonia Nicosia stellen zonder Harry Maguire, Donny van de Beek, Raphaël Varane en Aaron Wan-Bissaka. "In het geval van Varane heb ik goede hoop dat hij snel terugkeert. Maguire zal iets langer nodig hebben. De andere twee jongens kan ik geen voorspelling voor doen", aldus Ten Hag tijdens de afsluitende persconferentie. Van de Beek staat al geruime tijd aan de kant. De middenvelder werd in de eerste drie speelronden minuten gegund, maar wacht nog altijd op zijn eerste basisplek.

?? Erik ten Hag 'bedankt' Pep Guardiola voor de les die hij met Manchester United kreeg tegen Manchester City.#MUNMCI pic.twitter.com/opjULL4ZAL — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2022

Ook voor Ronaldo was er zondag geen basisplaats. De Portugese sterspeler zag de spitspositie worden ingevuld door Marcus Rashford en werd de volledige wedstrijd op de bank gehouden. "Ik heb hem niet gebracht als teken van respect", verklaart Ten Hag het niet inbrengen van Ronaldo. "Dat heeft niets te maken met een eventueel vertrek in januari of volgend jaar zomer. Ik zie niet dat hij ongelukkig is. Hij is blij, hij traint goed en hij heeft er plezier in. Iedereen traint goed. Er is een goede instelling op de training, iedereen werkt er hard voor. Dat is het punt niet."

Voor Ten Hag, die Guardiola en City bedankte voor de 'wijze les', was het geen reality check voor hemzelf. "Ik weet dat wanneer je aan een proces begint, het niet alleen maar goed kan gaan. Je krijgt ook te maken met tegenslagen. We hebben gewonnen van de koploper (Arsenal, red.) en van Liverpool, maar zondag hadden we een hele slechte dag. Dat staat vast. We zullen moeten accepteren dat City beter was, maar we mogen onze eigen prestatie niet accepteren. Dat was onacceptabel."

Ten Hag weigert de Premier League groter en belangrijker te maken dan de Europa League. "Ik maak geen onderscheid tussen de Europa League en de Premier League. We moeten alle competities en prijzen winnen", aldus de Nederlander. "We spelen donderdag met ons best mogelijke team, ook om een elfltal te bouwen dat competitief blijft. Casemiro heeft daarin een belangrijke rol. We kennen allemaal zijn verleden, de prijzen die hij heeft gewonnen en zijn kwaliteiten zien we elke dag op de training."