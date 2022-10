Onana overtuigt tegen Barcelona en stelt Inzaghi voor een lastige keuze

André Onana heeft dinsdagavond tijdens de 1-0 overwinning van Internazionale tegen Barcelona flink kunnen overtuigen. GOAL vraagt zich inmiddels af hoelang de Kameroense sluitpost het nog moet doen met een rol als ‘bekerdoelman’. Tot dusver kiest Simone Inzaghi in de competitie steevast voor de ervaring van Samir Handanovic, maar de 38-jarige Sloveen laat in de Serie A regelmatig wat steekjes vallen.

GOAL is onder de indruk van de uitstraling van de 26-jarige Onana, die momenteel op drie officiële wedstrijden staat voor Inter. “Met de bal aan de voet weet hij wel raad, terwijl hij ook in de lucht overtuigend handelt. Tevens toonde hij zich een persoonlijkheid door zijn teamgenoten op te zwepen zoals een ervaren keeper dat hoort te doen.” Er wordt geschreven over Onana’s beste wedstrijd in het shirt van i Nerazzurri tot dusver.

Onana zelf was ook tevreden over zijn prestatie en spreekt over een bijzondere avond in Milaan. Tussen 2010 en 2015 speelde de voormalig doelman van Ajax in de jeugd van Barcelona. “Het is voor mij veel waard dat ik vanavond niet gepasseerd ben. Daarmee heb ik mijn team een grote dienst bewezen. We zijn erg blij met dit resultaat en hopen zo door te gaan.” Na het doelpunt van Hakan Çalhanoglu, vlak voor rust, sprong Onana weer op karakteristieke wijze rond in San Siro.

Momenteel staat Onana dus op drie wedstrijden dit seizoen, terwijl Handanovic al acht keer onder de lat stond. Inter begeeft zich na acht wedstrijden in de Serie A op een teleurstellende negende plaats. Aankomende zaterdag staat het lastige uitduel bij Sassuolo op het programma. Of Inzaghi er daadwerkelijk voor kiest om Onana te laten staan in de Italiaanse competitie moet nog blijken, maar na twee clean sheets op rij in de Champions League staat hij er goed op.