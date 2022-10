‘Nederlandse enclave in Bundesliga krijgt absolute grootheid voor de groep’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:39

Xabi Alonso wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Gerardo Seoane bij Bayer Leverkusen, zo melden ESPN en Kicker. De veertigjarige Spanjaard is al enige tijd bezig aan zijn trainerscarrière en stond aan het roer bij Real Sociedad B en in de jeugd van Real Madrid. Nu staat Alonso aan de vooravond van zijn eerste grote klus in het buitenland.

Seoane is momenteel nog de hoofdtrainer bij Leverkusen, maar zit behoorlijk op de schopstoel. Dinsdagavond verloren de Duitsers in de Champions League, mede dankzij een rode kaart voor Jeremie Frimpong, met 2-0 bij FC Porto. Leverkusen is überhaupt bijzonder teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen en moet het stellen met een voorlaatste plaats in de Bundesliga.

Alonso moet het tij keren bij die Werkself. Met Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven wordt Nederland goed vertegenwoordigd in de spelersgroep van Bayer. Frimpong kan dit seizoen steevast rekenen op een basisplaats, terwijl zijn landgenoten het een stuk moeilijker hebben onder Seoane. In het Onder 19-elftal van Leverkusen zijn met Roy Steur, Jordan Zirkzee en Abdul Sesay ook drie jongens van Nederlandse komaf te vinden.

Dinsdag kwam Sport1 nog met het nieuws dat Thomas Tuchel was gepolst voor een dienstverband in Leverkusen. De bij Chelsea ontslagen oefenmeester zag het echter niet zitten om bij Bayer terug te keren in de Bundesliga. In Duitsland werd Tuchel als topkandidaat naar voren geschoven, maar nu lijkt Alonso de uitdaging aan te gaan. De Spanjaard was tijdens zijn spelersloopbaan zeer geliefd in Duitsland en werd in zijn nadagen driemaal kampioen met Bayern München.