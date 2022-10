Ajax-spelers weigerden shirts uit te wisselen na debacle tegen Napoli

Woensdag, 5 oktober 2022 om 12:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

Spelers van Ajax hebben na de verloren Champions League-wedstrijd tegen Napoli geweigerd om hun shirts af te staan, schrijft CalcioNapoli24. De ploeg van trainer Alfred Schreuder ging in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-6 ten onder. Voor Napoli was het de grootste overwinning ooit in een Europese wedstrijd en dus een avond om nooit te vergeten. De club wenste een aantal collectors items in de wacht te slepen als aandenken, maar kreeg nul op het rekest.

In en om Napels zal nog lang worden nagesproken over de zege van Napoli. De Italianen maakten voor het eerst in de clubgeschiedenis zes doelpunten in een Europese wedstrijd. De ploeg van Luciano Spalletti beleeft sowieso een seizoensstart om van te dromen. In de historie van de club kwam het namelijk niet eerder voor dat de eerste drie Champions League-duels in winst werden omgezet. De koploper van de Serie A scoorde nooit zo vaak (dertien keer) en kreeg nooit zo weinig goals tegen (twee keer) na drie CL-speelrondes.

Om de Europese droomstart te laten voortleven werd ingezet op een aantal shirts van Ajax. Volgens CalcioNapoli24 trok een van de stafleden van Napoli na afloop van het duel naar de kleedkamer van Ajax met een aantal shirts in de hoop deze te ruilen. De tenues werden aan Amsterdamse zijde aangenomen, maar niemand wenste zijn shirt te ruilen. Napoli bleef daarop met lege handen achter. Ook op het veld was na het laatste fluitsignaal te zien dat onderling geen wedstrijdshirts werden uitgewisseld.

Voor Ajax werd het een avond om snel te vergeten. De ploeg van Schreuder zakte tegen de koploper van de Serie A compleet door het ijs en leed zijn grootste nederlaag sinds 1964, toen Feyenoord in Rotterdam met 9-4 te sterk was in competitieverband. In Europees verband kwam het nooit eerder voor dat Ajax een wedstrijd met vijf doelpunten verschil verloren zag gaan. Door nederlagen tegen Liverpool en AZ en een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles, wachten de Amsterdammers al vier duels op een zege. Het is voor het eerst sinds augustus 2017 dat Ajax niet weet te winnen in vier opeenvolgende wedstrijden in alle competities.