Pijnlijke cijfers zetten afgang Ajax in de Champions League kracht bij

Woensdag, 5 oktober 2022 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

Dat Ajax een historisch slechte avond beleefde tegen Napoli (1-6), wordt kracht bijgezet door de cijfers van statistiekenbureau Opta. De ploeg van trainer Alfred Schreuder zakte tegen de koploper van de Serie A compleet door het ijs en leed zijn grootste nederlaag sinds 1964, toen Feyenoord in Rotterdam met 9-4 te sterk was in competitieverband. In Europees verband kwam het bovendien nooit eerder voor dat Ajax een wedstrijd met vijf doelpunten verschil verloren zag gaan.

Voor Ajax was het de vierde wedstrijd op rij waarin het niet tot een overwinning kwam. Na nederlagen tegen Liverpool en AZ en een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles, was ditmaal het elftal van Luciano Spalletti te sterk. Het was voor het eerst sinds augustus 2017 dat Ajax niet wist te winnen in vier opeenvolgende wedstrijden in alle competities. Destijds stond Marcel Keizer aan het roer. De laatste keer dat de Amsterdammers in een thuiswedstrijd zes goals tegen kregen was op 20 april 1980, toen MVV Maastricht won met 3-6 in de Eredivisie.

Een andere statistiek die Schreuder zorgen moet baren is het aantal schoten tegen. Ajax incasseerde liefst 26 schoten, het hoogste aantal voor de ploeg in een Europese wedstrijd sinds september 2010 (toen tegen Real Madrid 35 schoten, uitslag 2-0). Ajax had bovendien 21 overtredingen nodig, tegenover slechts vier van Napoli. De laatste keer dat Ajax zoveel overtredingen maakte in alle competities was in september vorig jaar, op bezoek bij Sporting Portugal (27, uitslag 1-5 overwinning voor Ajax).

Voor Napoli was het in positieve zin een avond om nooit te vergeten. De Italianen maakten voor het eerst zes doelpunten in een Europese wedstrijd. Nooit eerder slaagde een Italiaanse club erin om zes keer te scoren in een Europese uitwedstrijd. De ploeg van Spalletti beleeft sowieso een seizoensstart om van te dromen. In de clubgeschiedenis kwam het niet eerder voor dat de eerste drie Champions League-duels in winst werden omgezet. De koploper van de Serie A scoorde nooit zo vaak (dertien keer) en kreeg nooit zo weinig goals tegen (twee keer) na drie CL-speelrondes.