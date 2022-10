Buitenlandse media schrikken van ‘uitgeput’ Ajax; grootste dissonant uitgelicht

Woensdag, 5 oktober 2022 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 12:11

De ontluisterende Champions League-nederlaag van Ajax tegen Napoli (1-6) is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Amsterdammers krijgen het er wereldwijd flink van langs. Waar Ajax in de afgelopen jaren buiten de landsgrenzen flink geprezen werd, is de buitenlandse media een dag na de afgang in de Johan Cruijff ArenA onverbiddelijk. De ‘gefrustreerde’ Dusan Tadic wordt er in het bijzonder tussenuit gepikt.

La Gazzetta dello Sport noemt Napoli ‘zelfs in de Champions League’ een wonder, maar is kritisch op Ajax. “Napoli speelde op een hoog tempo en technisch erg sterk, maar Ajax verdedigde ook erg slecht. Het was bekend dat Ajax niet de beste periode doormaakte, maar dit moet de bizarre prestatie van Napoli niet overschaduwen. Als het de ruimte krijgt en aan voetballen toekomt, is het verwoestend.” De negatieve rol voor Tadic, die een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, wordt ook uitgelicht: “De Serviër oogde erg gefrustreerd.”

Het eveneens Italiaanse Corriere dello Sport spreekt van een onvergetelijke avond in Amsterdam en geeft Napoli een 10. “Geen enkel team had ooit zes keer gescoord tegen Ajax in een Europese wedstrijd. Deze keer stelt het Nederlandse voetbal teleur, maar dat is vooral de verdienste van Napoli. Zelfs het altijd verrassende Ajax kan niets doen tegen Raspadori, Kvaratskhelia en hun ploeggenoten, ze waren vanavond niet te houden.” Alleen Ajacied Mohammed Kudus kan, weliswaar met een bescheiden 6, rekenen op een voldoende. “Na zijn openingstreffer werd hij net als zijn ploeggenoten uitgeschakeld.”

‘Napoli beukt Ajax met 6-1’, kopt The Guardian. Het Engelse dagblad voegt daaraan toe dat de Italianen nog veel vaker hadden kunnen scoren. “Ajax dreigt nu al de knock-outfase te moeten missen na de grootste nederlaag ooit voor de club in Europees verband.” Het Franse L'Équipe bericht dat het elftal van Alfred Schreuder zich na rust hardleers toonde. “Ondanks de waarschuwingen uit de eerste helft werd ook de tweede helft een lijdensweg voor Ajax en trainer Alfred Schreuder.”

Het Duitse Kicker schrijft over ‘een avond om heel snel te vergeten’ voor Ajax. “Napoli ontmantelde en verpletterde de recordkampioen uit Nederland. De Italianen lieten zich niet uit het veld slaan na een snelle tegengoal. Napoli heerst in Groep A.” Het Spaanse Marca lijkt nog maar weinig terug te zien van het Ajax van de afgelopen jaren. “Sinds het vertrek van Ten Hag, Antony, Martínez, Haller, Gravenberch, Tagliafico en Mazraoui daalt Ajax af richting de hel.” Op het eveneens Spaanse AS maakten de Amsterdammers een ‘uitgeputte’ indruk.