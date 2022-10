Steven Bergwijn bijt op zijn tong op ‘kutavond’: ‘Dit is niet verstandig’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 00:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:38

Steven Bergwijn wil zich niet uitgebreid uitlaten over de pijnlijke nederlaag van Ajax in de Champions League. Napoli was met 1-6 veel te sterk in de Johan Cruijff ArenA en dat leidde zichtbaar veel frustraties, maar de buitenspeler weigert het achterste van zijn tong te laten zien. “Het lijkt me niet verstandig als ik mijn gevoelens nu ga uiten”, aldus Bergwijn.

Voor de camera van RTL7 wordt de aanvaller door verslaggever Simons Zijlemans gevraagd naar zijn mening over de verloren wedstrijd. Bergwijn is duidelijk diep teleurgesteld, al wil hij niet uitweiden over het duel. “Laten we het er morgen maar over hebben. Ik denk niet dat het verstandig is als ik mijn gevoelens nu ga uiten. Dan ga ik dingen roepen waar ik misschien spijt van krijg. Natuurlijk is er veel boosheid als je thuis met 1-6 verliest en dat moet er ook zijn. Het is gewoon een kutavond en ik kan er niks anders van maken.”

Bergwijn denkt niet dat Napoli en Liverpool normaal gesproken veel beter zijn dan Ajax. “Vandaag waren ze misschien een maatje te groot, maar ik denk dat we naar onszelf moeten kijken. Niet naar die andere ploegen. We moeten met elkaar gaan zitten, de koppen bij elkaar steken en er moet iets veranderen. Zo’n thuisnederlaag is gewoon niet Ajax. Het heeft geen zin om voor de camera mijn gevoelens te uiten”, herhaalt Bergwijn.

Analyticus Wesley Sneijder verwacht dat er daags na de ontluisterende nederlaag harde woorden gaan vallen in de spelersgroep. “Ik hoop wel dat Bergwijn morgen iets gaat zeggen in de kleedkamer. Hij wil het hier niet roepen en dat begrijp ik wel. Dat soort dingen moet je intern bespreken, maar ik hoop dat hij wel alles eruit gaat gooien. Opmerkelijk is wel dat iedereen voor de camera het heeft over morgen. Het lijkt erop dat ze geïnstrueerd zijn, zo van: niks zeggen voor de camera. Morgen bespreken we het intern pas. Dat zie je bij Bergwijn duidelijk terug. Er leeft wel iets in die groep”, besluit Sneijder.