Janssen laat geen spaan heel van Ajacied: ‘Hij raakt toch geen pepernoot meer?’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 00:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:08

Theo Janssen vindt het niet te bevatten dat sommige spelers zo veel krediet hebben bij Ajax. De analist gelooft zelfs dat dat de reden is dat er irritaties binnen de selectie van Alfred Schreuder zijn ontstaan. Wanneer Humberto Tan tijdens de nabeschouwing van Ajax - Napoli (1-6) op RTL7 om namen en rugnummers vraagt, noemt Janssen Daley Blind en Dusan Tadic. Van met name laatstgenoemde wordt geen spaan heel gelaten.

Na de oorwassing tegen Napoli stelt Tan aan zijn gasten in de Johan Cruijff ArenA de vraag 'wie er bij Ajax op moet staan'. "Tadic?", oppert de presentator nog. "Tadic moet gewoon even stil zijn en gaan zitten", sneert Janssen. Daarop volgt de Dikke Prins zijn tirade. "Ik heb het gevoel dat er een bepaalde irritatie is binnen de groep, maar dat ze het niet uitspreken." Wanneer Tan vraagt om een reden, is Janssen duidelijk: "Nou, dat altijd dezelfde spelers gewisseld worden en anderen niet wekelijks presteren en toch blijven staan!"

"Namen en rugnummers?", vraagt Tan. "Blind", antwoordt Janssen meteen. "Op dit niveau zie je gewoon dat hij in de problemen komt. Met vijf man achterin kan het nog. Met vier, kansloos." Janssen vervolgt met zijn volgende zondebok. "Maar, Tadic, die raakt geen toch pepernoot meer?!", klinkt het verbluft. "Effe serieus! We laten hem dan maar gewoon staan, want hij is aanvoerder, maar wat ik vervelend vind: hij is de hele tijd bezig met spelers. Wijzen, schreeuwen, alsjeblieft. Ga even wat logische dingen doen met de bal aan je voet. Ik denk dat hij het meeste balverlies heeft gehad van alle spelers vandaag." Uit onderzoek van Opta bleek trouwens dat Tadic het op twee-na-meeste balverlies leed: Blind (twintig keer) en Steven Berghuis (zestien keer) gingen de captain met veertien keer voor.

Rafael van der Vaart, die namens Ziggo Sport in de Johan Cruijff ArenA aanwezig was, kon zich goed vinden in de woorden van Janssen. De oud-Ajacied vond het 'onbegrijpelijk' dat Alfred Schreuder Tadic niet van het veld haalde. "Dan gebeurt er misschien nog wat. Je ziet: Tadic is totaal niet in vorm. En ze zeggen dan wel dat je respect voor hem moet hebben – en dat heb ik ook – maar op een gegeven moment is het beste er wel af. En dan komt er frustratie, krijg je nog een rode kaart..."